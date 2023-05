Cronaca 302

Fondi del Pnrr: incontro operativo in prefettura con Comuni e ragioneria dello Stato

Spiegazioni tecniche sulla piattaforma in cui devono essere caricati tutti i dati

Redazione

Nella mattinata di oggi si è tenuta l’ultima riunione di un ciclo di tre incontri con i Comuni della Provincia promosso da questa Prefettura d’intesa con la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta al fine di migliorare l’efficacia complessiva dei processi di gestione e attuazione delle progettualità PNRR mediante iniziative sinergiche di supporto diretto a favore delle Amministrazioni locali.

Gli incontri rivolti a tutti i comuni del territorio provinciale, sono stati inaugurati dal Prefetto, dott.ssa Chiara Armenia e coordinati dal Viceprefetto Vicario, dott. Ferdinando Trombadore unitamente al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta, dott. Pasquale Li Voti. Allo scopo di meglio analizzare le singole situazioni, i Comuni sono stati suddivisi in tre gruppi, ciascuno dei quali è stato invitato a partecipare ad una giornata di approfondimento e verifica delle singole posizioni sulla piattaforma Regis.

In particolare, in considerazione delle difficoltà riscontrate dai Comuni nell’utilizzo della piattaforma informatica in oggetto, gli incontri hanno prioritariamente avuto un approccio di natura tecnico-pratica, ponendo l’attenzione sugli adempimenti necessari al conseguimento delle risorse finanziarie ai sensi delle indicazioni contenute nel Manuale di Istruzioni per i Soggetti Attuatori.

Peraltro, ai fini del corretto completamento della procedura, durante le sedute è stato ribadito ai Sindaci che l’erogazione dei contributi è subordinata ad una corretta e completa alimentazione dei dati sul sistema di monitoraggio Regis, quale unico strumento di verifica e validazione dello stato di avanzamento delle opere ricollegabili alle misure: M2-C4 (che ricomprende le piccole e medie opere) e M5-C2 (in cui rientrano progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazioni e degrado sociale).

Gli incontri formativi, che hanno permesso di stimolare un confronto su quesiti di varia natura, sono stati molto apprezzati dai comuni i quanto hanno rappresentato l’occasione per chiarire diversi aspetti connessi alle articolate procedure afferenti il PNRR.



