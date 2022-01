Attualita 81

Fondazione con il Sud, a Butera nascono i laboratori per realizzare un'App interattiva

Saranno coinvolti i comuni di Niscemi, Butera, Mazzarino e Licata

Redazione

12 Gennaio 2022 18:50 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/fondazione-con-il-sud-a-butera-nascono-i-laboratori-per-realizzare-unapp-interattiva Copia Link Condividi Notizia

Sarà attivato a Butera, dal 01/02/2022 al 30/05/2022 un "laboratorio intergenerazionale itinerante di alfabetizzazione e facilitazione digitale", grazie al progetto realizzato con Fondazione con il Sud, in cui saranno coinvolti i comuni di Niscemi, Butera, Mazzarino e Licata. Il laboratorio sarà rivolto ad over 65 e giovani dai 15 ai 19 anni, si alterneranno elementi di informatica e comunicazione digitale con dinamiche di gruppo volte alla conoscenza ed alla creazione di classi comunità fondate sul concetto di prossimità. Il laboratorio si svolgerà online ed in presenza in base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute.

“Con orgoglio – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Luigi Puci - presentiamo l'ennesimo servizio rivolto alla nostra comunità buterese, grazie all'impegno dell'amministrazione tutta, di concerto con l'ufficio dei servizi sociali, di recepire, partecipare ed ottenere fondi provenienti da Bandi Nazionali e Comunitari, nonchè alla presenza sul territorio di associazioni di volontariato che hanno scelto di aderire e farne da partner, interveniamo su fasce di età vulnerabili ma allo stesso tempo creative, lato giovani, e di esperienza e bagaglio culturale, over 65. L'obiettivo di creare sinergia tra due generazioni, collante tra territori limitrofi, perchè i laboratori saranno itineranti, impegnando, coinvolgendo e avendo come “mission” la realizzazione di una “app interattiva” volta a valorizzare i materiali raccolti nei singoli comuni. A breve sul sito del comune, verranno fornite indicazioni per l’iscrizione “gratuita” e tutte le fasi operative”.



Sarà attivato a Butera, dal 01/02/2022 al 30/05/2022 un "laboratorio intergenerazionale itinerante di alfabetizzazione e facilitazione digitale", grazie al progetto realizzato con Fondazione con il Sud, in cui saranno coinvolti i comuni di Niscemi, Butera, Mazzarino e Licata. Il laboratorio sarà rivolto ad over 65 e giovani dai 15 ai 19 anni, si alterneranno elementi di informatica e comunicazione digitale con dinamiche di gruppo volte alla conoscenza ed alla creazione di classi comunità fondate sul concetto di prossimità. Il laboratorio si svolgerà online ed in presenza in base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute. "Con orgoglio - afferma l'assessore ai Servizi Sociali Luigi Puci - presentiamo l'ennesimo servizio rivolto alla nostra comunità buterese, grazie all'impegno dell'amministrazione tutta, di concerto con l'ufficio dei servizi sociali, di recepire, partecipare ed ottenere fondi provenienti da Bandi Nazionali e Comunitari, nonchè alla presenza sul territorio di associazioni di volontariato che hanno scelto di aderire e farne da partner, interveniamo su fasce di età vulnerabili ma allo stesso tempo creative, lato giovani, e di esperienza e bagaglio culturale, over 65. L'obiettivo di creare sinergia tra due generazioni, collante tra territori limitrofi, perchè i laboratori saranno itineranti, impegnando, coinvolgendo e avendo come "mission" la realizzazione di una "app interattiva" volta a valorizzare i materiali raccolti nei singoli comuni. A breve sul sito del comune, verranno fornite indicazioni per l'iscrizione "gratuita" e tutte le fasi operative".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare