Folla in centro a Roma e assembramenti, chiusa Fontana di Trevi: sono in corso controlli anti-covid

Troppa gente si è accalcata nel centro storico della Capitale. Si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine

14 Febbraio 2021 19:09

Maxi assembramenti si sono registrati nei dintorni della Fontana di Trevi, al centro di Roma, tanto che gli agenti del I Gruppo 'Trevi' della Polizia locale di Roma Capitale hanno temporaneamente chiuso gli accessi al celebre monumento, per garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica.Sono in corso i controlli nella zona del centro, nelle strade a interesse commerciale e nelle aree dove è possibile che si formino assembramenti in violazione delle norme per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. AGI



