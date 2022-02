Attualita 98

Foibe, Musumeci: "Necessità di rinnovare unanime condanna verso ogni crimine contro l'umanità"

E' quanto ha affermato il presidente della Regione in occasione della Giornata del ricordo

Redazione

«Nella Giornata del ricordo, tardivamente istituita per commemorare gli italiani vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e degli atroci crimini che nel Dopoguerra furono perpetrati al confine orientale dell’Italia ad opera dei comunisti di Tito, desidero rivolgere un pensiero alle migliaia di vittime di quell’eccidio e alla comunità dei loro familiari ed esuli. Molti di quei profughi, raggiunta la Sicilia, trovarono nella nostra Isola pronta e generosa accoglienza e sicura protezione. Ricordare il loro sacrificio, aggiungere tasselli di luce e verità ad una pagina di storia per troppo tempo confinata a forza nell’oblio – se non nella negazione – risponde, oggi più che mai, non a logiche di contrapposizione ideologica ma alla necessità di rinnovare e consolidare la unanime condanna verso ogni crimine contro l’Umanità». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.



