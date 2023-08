Focolaio Covid nel reparto di Medicina a Ragusa, 25 pazienti trasferiti in altri reparti

Cronaca 616

Focolaio Covid nel reparto di Medicina a Ragusa, 25 pazienti trasferiti in altri reparti

Difficile la gestione dell’assistenza infermieristica ai malati, visto che al momento il reparto gestisce pazienti contagiati e non

Redazione

01 Agosto 2023 15:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/focolaio-covid-nel-reparto-di-medicina-a-ragusa-25-pazienti-trasferiti-in-altri-reparti Copia Link Condividi Notizia

Almeno otto pazienti tra i ricoverati e un paio tra il personale infermieristico sono risultati positivi al Covid nel reparto di Medicina dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Per evitare altri contagi, alcuni pazienti, circa 25, sono stati trasferiti in altri reparti. Difficile la gestione dell’assistenza infermieristica ai malati, visto che al momento il reparto gestisce pazienti contagiati e non. (ANSA).



Almeno otto pazienti tra i ricoverati e un paio tra il personale infermieristico sono risultati positivi al Covid nel reparto di Medicina dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Per evitare altri contagi, alcuni pazienti, circa 25, sono stati trasferiti in altri reparti. Difficile la gestione dell'assistenza infermieristica ai malati, visto che al momento il reparto gestisce pazienti contagiati e non. (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare