Focolaio covid al reparto di Rianimazione in Gela: in arrivo al Sant'Elia 7 pazienti in gravi condizioni

Cronaca 2446

l primario del reparto Giancarlo Foresta si sta occupando di gestire l'emergenza territoriale allestendo la terapia intensiva nel blocco operatorio

Rita Cinardi

Sette pazienti della terapia intensiva covid-19 dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela saranno trasferiti in giornata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Il trasferimento si è reso necessario dopo lo scoppio di un focolaio in Terapia Intensiva Covid-19 al "Vittorio Emanuele" che ha colpito medici e infermieri, adesso in quarantena. Il trasferimento dei sette pazienti, che sarà gestito nel corso del pomeriggio, dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta sarà effettuato tramite ambulanze e l'elisoccorso di Palermo attrezzato per il trasporto di pazienti positivi. Intanto al Sant'Elia di Caltanissetta i pazienti della terapia intensiva covid-19 saliranno di colpo da 2 a 9 con grosse difficoltà per il personale già esiguo. Il primario del reparto Giancarlo Foresta si sta occupando di gestire l'emergenza territoriale allestendo la terapia intensiva nel blocco operatorio dell'ospedale Sant'Elia, già utilizzato a questo scopo a inizio pandemia.



