Focolaio alla Camera di Commercio di Caltanissetta, domani uffici chiusi al pubblico

Rimangono attivi i servizi erogabili on-line da soggetti connessi al sistema informatico camerale

Redazione

A causa di alcuni casi di contagio da Covid-19, gli Uffici della sede centrale della Camera di Commercio di Caltanissetta, siti in Corso Vittorio Emanuele, 38, resteranno chiusi al pubblico il 24 gennaio 2022. Gli uffici riapriranno martedì 25 gennaio 2022. Si informa che rimangono comunque attivi i servizi erogabili on-line da soggetti connessi al sistema informatico camerale. Per contattare la Camera di Commercio: scrivere una e-mail a: segreteria.generale@cl.camcom.it (NO PEC) indicando l’oggetto del messaggio e un proprio recapito telefonico per essere contattati.

Per informazioni di carattere generale, è sufficiente consultare il sito internet www.cameracommercio.cl.it , che viene costantemente aggiornato. Le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti (visure, atti, bilanci) attraverso il “cassetto digitale dell’imprenditore”, utilizzando, per l’accesso, lo spid o la firma digitale. Visure, atti e bilanci di altre imprese sono accessibili tramite il sito www.registroimprese.it , con pagamento tramite carta di credito.



