Politica 103

Flop concorsone Centri Impiego in Sicilia, M5S: "Regione incapace e sprecona"

Per il Movimento Cinque Stelle si tratta di un risultato annunciato

Redazione

17 Giugno 2022 15:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/flop-concorsone-centri-impiego-in-sicilia-m5s-regione-incapace-e-sprecona Copia Link Condividi Notizia

“Il flop del concorsone della Regione Siciliana per i Centri per l’Impiego era un risultato annunciato. Da mesi incalzo la Regione attraverso richieste di audizioni e interrogazioni ad emanare i bandi, da quando cioè il Governo aveva trasferito le somme alle regioni per effettuare i concorsi. Morale, abbiamo speso tantissimi soldi pubblici per bandire un concorso in ritardo e che lascia fuori tantissime persone. Chiederemo l'adozione di misure idonee per assicurare sia le esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica, che le legittime aspettative di un numero cospicuo di possibili lavoratori”.

A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci che ha depositato un’interrogazione alla Regione Siciliana per avere dei chiarimenti sulle modalità di elaborazione del concorso sui Centri per l’Impiego. “C’è una grossa speculazione politica contro il reddito di cittadinanza - sottolinea Schillaci - ma se le Regioni, come la Sicilia, non svolgono il loro lavoro, implementando i centri per l’impiego, non è certamente colpa del Cinquestelle se il sistema non funziona. Con la nostra interrogazione, vogliamo conoscere soprattutto i criteri adottati, dato che al momento l’esito delle prove lascia fuori tantissime persone e quindi non copre i posti per i quali era stato bandito lo stesso concorso. La Regione Siciliana si dimostra ancora una volta incapace e sprecona dato che non solo ha bandito in ritardo il concorso, ma ha pure complicato le cose da lasciare fuori centinaia di persone dai posti necessari a coprire i ruoli banditi” - conclude la deputata.



"Il flop del concorsone della Regione Siciliana per i Centri per l'Impiego era un risultato annunciato. Da mesi incalzo la Regione attraverso richieste di audizioni e interrogazioni ad emanare i bandi, da quando cioè il Governo aveva trasferito le somme alle regioni per effettuare i concorsi. Morale, abbiamo speso tantissimi soldi pubblici per bandire un concorso in ritardo e che lascia fuori tantissime persone. Chiederemo l'adozione di misure idonee per assicurare sia le esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica, che le legittime aspettative di un numero cospicuo di possibili lavoratori". A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci che ha depositato un'interrogazione alla Regione Siciliana per avere dei chiarimenti sulle modalità di elaborazione del concorso sui Centri per l'Impiego. "C'è una grossa speculazione politica contro il reddito di cittadinanza - sottolinea Schillaci - ma se le Regioni, come la Sicilia, non svolgono il loro lavoro, implementando i centri per l'impiego, non è certamente colpa del Cinquestelle se il sistema non funziona. Con la nostra interrogazione, vogliamo conoscere soprattutto i criteri adottati, dato che al momento l'esito delle prove lascia fuori tantissime persone e quindi non copre i posti per i quali era stato bandito lo stesso concorso. La Regione Siciliana si dimostra ancora una volta incapace e sprecona dato che non solo ha bandito in ritardo il concorso, ma ha pure complicato le cose da lasciare fuori centinaia di persone dai posti necessari a coprire i ruoli banditi" - conclude la deputata.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare