Fisco, Pagano (Lega): "Mutuare modello portoghese con 'Golden Visa Italia'. Chi arriva investendo o portando redditi non paghi le tasse"

"Concediamo a questi contribuenti virtuosi una residenza fiscale di lungo periodo" ha detto il deputato della Lega alla Camera

Redazione

"Sì al 'Golden Visa Italia'. Mutiamo il modello Portogallo nelle aree economicamente più disagiate del nostro Paese, visto che l'estensione delle norme attualmente previste nel Sud Italia per attrarre le pensioni estere non funziona, come ha riconosciuto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, rispondendo oggi alla nostra interrogazione durante il Question Time alla Camera. La nostra proposta è semplice: chi viene da noi portando reddito da lavoro dipendente o da pensione oppure investendo nell'acquisto di immobili o in attività produttive non paghi le tasse. Concediamo a questi contribuenti virtuosi una residenza fiscale di lungo periodo, per esempio di 15 anni. Così in una nota il vicecapogruppo Lega alla Camera, Alessandro Pagano. "Ci sembra - conclude - una proposta di buonsenso, concreta, utile non solo al nostro Pil, ma anche alla ripresa del tessuto sociale nelle aree più depresse del nostro Paese".



