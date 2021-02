Salute 850

Firma del contratto per 23 dipendenti dell'Asp di Caltanissetta: tra questi anche 8 dirigenti medici

Il Direttore Generale Dott. Ing. Alessandro Caltagirone evidenzia il "costante impegno profuso dalla Direzione aziendale nel portare a compimento questo percorso"

Redazione

19 Febbraio 2021 18:59

La Direzione Strategica dell’Asp di Caltanissetta porta a termine la terza fase di stabilizzazione avviata con deliberazione n. 2035 del 07 Agosto 2020 ai sensi del c.d. Decreto Madia, prevedendo l’immissione in ruolo di 23 dipendenti precari, di cui:- 8 Dirigenti Medici (Grangitano Enrico, Geraci Giulio, Leone Floriana, Marcellino Sandra, Morreale Gaetano, Pennica Silvia, Pernaci Chiara, Russo Rosario)

- 1 Dirigente Psicologo (Torregrossa Salvatore)

- 14 Operatori del Comparto Sanità (1 Assistente sociale - Amico Maria Concetta; 1 Educatore Professionale – Lombardo Lorena Valentina; 1 Infermiere – Richiusa Greta; 2 Fisioterapisti – Martorana Giovanna, Lo Cicero Francesco; 9 O.S.S. – Amico Michele M., Giammusso Micaela, Mineo Maria Grazia, Amico Salvatrice, Buccoleri Barbara, Burgio Biagia, Giordano Stefania, Greco Francesca, La Verde Anna Maria)

Sebbene l’emergenza pandemica abbia impegnato l’azienda su altri fronti, causando lo slittamento della definizione delle procedure di stabilizzazione, il Direttore Generale Dott. Ing. Alessandro Caltagirone evidenzia il “costante impegno profuso dalla Direzione aziendale nel portare a compimento questo percorso”, ed invita a considerare “questo momento tanto atteso da tutti i presenti come un nuovo punto di partenza per proseguire nell’attività lavorativa che si presta quotidianamente con sempre maggiore motivazione ed entusiasmo”.



La Direzione Strategica dell’Asp di Caltanissetta porta a termine la terza fase di stabilizzazione avviata con deliberazione n. 2035 del 07 Agosto 2020 ai sensi del c.d. Decreto Madia, prevedendo l’immissione in ruolo di 23 dipendenti precari, di cui:- 8 Dirigenti Medici (Grangitano Enrico, Geraci Giulio, Leone Floriana, Marcellino Sandra, Morreale Gaetano, Pennica Silvia, Pernaci Chiara, Russo Rosario)

- 1 Dirigente Psicologo (Torregrossa Salvatore)

- 14 Operatori del Comparto Sanità (1 Assistente sociale - Amico Maria Concetta; 1 Educatore Professionale – Lombardo Lorena Valentina; 1 Infermiere – Richiusa Greta; 2 Fisioterapisti – Martorana Giovanna, Lo Cicero Francesco; 9 O.S.S. – Amico Michele M., Giammusso Micaela, Mineo Maria Grazia, Amico Salvatrice, Buccoleri Barbara, Burgio Biagia, Giordano Stefania, Greco Francesca, La Verde Anna Maria)

Sebbene l’emergenza pandemica abbia impegnato l’azienda su altri fronti, causando lo slittamento della definizione delle procedure di stabilizzazione, il Direttore Generale Dott. Ing. Alessandro Caltagirone evidenzia il “costante impegno profuso dalla Direzione aziendale nel portare a compimento questo percorso”, ed invita a considerare “questo momento tanto atteso da tutti i presenti come un nuovo punto di partenza per proseguire nell’attività lavorativa che si presta quotidianamente con sempre maggiore motivazione ed entusiasmo”.



News Successiva Vaccino, il 65% degli italiani vuole farlo appena possibile: "E' l'unico modo per tornare alla normalità"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare