Firenze, deraglia carro treno merci: ritardi dorsale nord-sud

Circolazione ferroviaria interrotta tra Firenze e Bologna a casa del deragliamento di un carro

Circolazione ferroviaria interrotta tra Firenze e Bologna a casa del deragliamento di un carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello. Lo rende noto in un comunicato Rete ferroviaria italiana (Rfi), precisando che l'incidente ha provocato danni ma nessun ferito. "La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocita', sia su quella storica a causa dello svio di un carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello", si legge nella nota.

"Rfi, insieme alle imprese di trasporto, sta riprogrammando i servizi e informando i viaggiatori nelle stazioni e con tutti gli strumenti a disposizione - prosegue il comunicato -. La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l'efficienza dell'infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi. Seguiranno ulteriori informazioni".

Il deragliamento del carro merci a Firenze Castello avrebbe provocato l'abbattimento di elementi della ferrovia, tra cui pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l'alimentazione elettrica ai treni e alla linea. I tecnici di Rfi stanno lavorando alla riparazione ma, si fa sapere, servirà tempo per ripristinare la linea nel tratto fra Firenze Castello e Prato.



