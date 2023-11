Cronaca 718

Firenze, coppia fa sesso in auto durante la tempesta: multa da 10mila euro

Verso le 2 del mattino, una volante della polizia era impegnata in controlli di routine quando si è imbattuta nell’auto parcheggiata

Redazione

Una coppia di giovani ventenni si è ritrovata a vivere una notte di passione che si è rivelata incredibilmente costosa a Firenze. Ciò che doveva essere un momento intimo tra i due, infatti, si è trasformato in un’esperienza che è culminata con una multa di diecimila euro. E' successo la notte scorsa nel capoluogo toscano, quando una tempesta stava imperversando sulla città. La coppia di giovani innamorati si era appartata in un’auto parcheggiata in via Bonifacio Lupi.

Verso le 2 del mattino, una volante della polizia era impegnata in controlli di routine quando si è imbattuta nell’auto parcheggiata con i due giovani a bordo. Sfortunatamente per loro, i poliziotti hanno scoperto che la coppia era impegnata in atti osceni in luogo pubblico e, inoltre, sembrava essere pure in stato di ebbrezza. Le autorità, quindi, non hanno esitato nell’applicare una sanzione per questa condotta. La coppia – formata da una 23enne del Viterbese e un 21enne di Livorno – è stata, quindi, multata immediatamente con una sanzione salata di diecimila euro proprio per la combinazione dei due reati. Ora, pertanto, dovranno affrontare le conseguenze legali delle loro azioni in quella notte tempestosa a Firenze.



