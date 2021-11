Sport 94

Fir Sicilia, scelti i 9 delegati provinciali: per Caltanissetta Fabrizio Blandi, Direttore Tecnico della Nissa Rugby

Ultimata la squadra dei delegati provinciali in Sicilia dopo le nomine durante l’ultimo consiglio FIR

Redazione

È stata ultimata la squadra dei delegati provinciali in Sicilia dopo le nomine durante l’ultimo consiglio FIR: per Caltanissetta, è stato scelto Fabrizio Blandi, Direttore Tecnico e Responsabile Settore Femminile della DLF Nissa Rugby. In occasione del recente consiglio federale, svoltosi a Roma, sono state ultimate le ratifiche e nominati i delegati provinciali per la Sicilia. Sono in totale 9, uno per ogni provincia. La squadra è così formata: -Francesco Anselmo - delegato prov. Trapani; Fabrizio Blandi - delegato prov. Caltanissetta; Francesco Castigliola - delegato prov. Palermo; Epifanio Coco - delegato prov. Messina; Liborio Gioveni - delegato prov. Enna; Danilo Italia - delegato prov. Agrigento; Marcello Martelli - delegato prov. Siracusa; Mario Santagati - delegato prov. Catania; Paolo Sartorio delegato prov. Ragusa



