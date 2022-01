Attualita 234

Fiori d'arancio a Catania: l’assessore Razza e la deputata Elena Pagana si sono sposati

Il ricevimento si è svolto in un elegante palazzo del centro storico

Redazione

03 Gennaio 2022 15:23 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/fiori-darancio-a-catania-lassessore-razza-e-la-deputata-elena-pagana-hanno-detto-si Copia Link Condividi Notizia

L’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza si è appena sposato con l’ex grillina e deputata regionale di Attiva Sicilia, Elena Pagana. Alla loro festa di matrimonio, prima dell’ingresso, occorre sottoporsi al tampone in un’area appositamente dedicata. i fiori d’arancio arrivano dopo il piccolo Federico, nato otto mesi fa. Il matrimonio è stato celebrato nella chiesa di San Biagio a Catania. I due testimoni, per lo sposo, sono Francesco Lo Re e Giuseppe Gargano; per la sposa invece il fratello e la sorella, Salvatore e Martina. Il ricevimento si è svolto in un elegante palazzo del centro storico.(qDS.IT)



L'assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza si è appena sposato con l'ex grillina e deputata regionale di Attiva Sicilia, Elena Pagana. Alla loro festa di matrimonio, prima dell'ingresso, occorre sottoporsi al tampone in un'area appositamente dedicata. i fiori d'arancio arrivano dopo il piccolo Federico, nato otto mesi fa. Il matrimonio è stato celebrato nella chiesa di San Biagio a Catania. I due testimoni, per lo sposo, sono Francesco Lo Re e Giuseppe Gargano; per la sposa invece il fratello e la sorella, Salvatore e Martina. Il ricevimento si è svolto in un elegante palazzo del centro storico.(qDS.IT)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare