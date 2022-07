Attualita 475

Finisce la storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi: pronti alla separazione

Secondo il sito Dagospia non ci sono dubbi ed è atteso nelle prossime ore il comunicato stampa ufficiale

Redazione

11 Luglio 2022 17:49 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/finisce-la-storia-damore-tra-francesco-totti-e-ilary-blasi-pronti-alla-separazione Copia Link Condividi Notizia

È finita la storia d'amore fra Francesco Totti e Ilary Blasi? Secondo il sito Dagospia non ci sono dubbi ed è atteso nelle prossime ore il comunicato stampa ufficiale, firmato da entrambi, che sancisce la separazione fra l'ex capitano della Roma e la soubrette. Una storia d'amore lunga vent'anni di cui 17 di fidanzamento, una tra le più longeve nel panorama artistico-sportivo italiano. Una storia nata, cresciuta e vissuta nella capitale (entrambi sono orgogliosamente "romanissimi").

Una coppia sulle quali le prime nubi nere si cominciarono a concentrare negli scorsi mesi, quando si parlò della vicinanza del campione giallorosso a Noemi Bocchi, conosciuta da Totti a un torneo di Padel. Voci anche di tradimenti da parte di Ilary. Poi le smentite, le richieste di rispetto, anche in nome dei figli, la coppia ne ha tre. Ultimamente Francesco e Ilary insieme non si sono praticamente mai visti, adesso l'epilogo e l'annuncio, pare, consensuale, di rendere strade diverse.(Gds.it)



È finita la storia d'amore fra Francesco Totti e Ilary Blasi? Secondo il sito Dagospia non ci sono dubbi ed è atteso nelle prossime ore il comunicato stampa ufficiale, firmato da entrambi, che sancisce la separazione fra l'ex capitano della Roma e la soubrette. Una storia d'amore lunga vent'anni di cui 17 di fidanzamento, una tra le più longeve nel panorama artistico-sportivo italiano. Una storia nata, cresciuta e vissuta nella capitale (entrambi sono orgogliosamente "romanissimi"). Una coppia sulle quali le prime nubi nere si cominciarono a concentrare negli scorsi mesi, quando si parlò della vicinanza del campione giallorosso a Noemi Bocchi, conosciuta da Totti a un torneo di Padel. Voci anche di tradimenti da parte di Ilary. Poi le smentite, le richieste di rispetto, anche in nome dei figli, la coppia ne ha tre. Ultimamente Francesco e Ilary insieme non si sono praticamente mai visti, adesso l'epilogo e l'annuncio, pare, consensuale, di rendere strade diverse.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare