Cronaca 1203

Finisce con l'auto contro un camion, muore a soli 20 anni: un elisoccorso era partito da Caltanissetta

Si hiamava Antonio Restivo ed è deceduto dopo che la sua auto si è schiantata contro un camion

Redazione

Ancora una giovane vita spezzata in Sicilia. Un ragazzo poco più che ventenne è morto in un incidente stradale a Favara. Si chiamava Antonio Restivo ed è deceduto dopo che la sua auto si è schiantata contro un camion in via Cicero e Di Francisca, nei pressi dello stadio comunale. Secondo quanto è stato accertato dai carabinieri, la Fiat Grande Punto, condotta dal giovane, è finita - per cause ancora da accertare - contro il mezzo pesante che era parcheggiato. Un impatto terribile nel quale il giovane ha riportato ferite gravissime.

Sul posto, scattato l’allarme, sono arrivati un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri della tenenza di Favara e la polizia municipale. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime. In volo - da Caltanissetta - si è levato l’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare. Una volta appresa la notizia, il sindaco di Favara Antonio Palumbo ha pubblicato un post su Facebook per manifestare il suo cordoglio e la sia vicinanza ai familiari del giovane. "La comunità di Favara si stringe intorno alla famiglia di Antonio, morto a soli 20 anni in un tremendo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi - scrive -. Tragedie come queste privano di senso qualunque parola. Resta il dolore dei genitori, degli amici, dei parenti, di chiunque conoscesse Antonio".(Gds.it)



