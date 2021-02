Politica 279

Finisce a Gela il duello per un posto da consigliere comunale: Romina Morselli rimane in carica

Il Cga ha respinto il ricorso presentato da Sara Cavallo, prima dei non eletti nella lista "Avanti Gela"

Redazione

25 Febbraio 2021 13:15

Finisce la guerra a colpi di carte bollate tra Romina Morselli, attuale consigliere comunale a Gela Sara Cavallo. Il Cga ha rigettato l'appello presentato da Sara Cavallo e Romina Morselli rimarrà al suo posto.Con ricorso proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo,Cavallo, candidata alla carica di consigliere comunale di Gela e prima dei non eletti della lista “Avanti Gela” (collegata al candidato sindaco sconfitto Spata), ha sostenuto che l’Ufficio Centrale non avrebbe correttamente determinato il premio di maggioranza e che, conseguentemente, la stessa avrebbe dovuto essere proclamata eletta in luogo a Romina Morselli.

Morselli si è costituita in giudizio, con il patrocinio degli avvpcati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, chiedendo il rigetto del ricorso.

Frattanto, il legislatore regionale ha espressamente previsto – ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza- una nuova modalità di arrotondamento dei seggi favorevole alla sig.ra Cavallo.

Il TAR Sicilia Palermo condividendo gli assunti degli Girolamo e Impiduglia ha sospeso il giudizio e dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate la questioni di legittimità costituzionale della suddetta norma di interpretazione autentica.

In particolare, il TAR ha rilevato come la suddetta norma viola l’art 24 Cost. - giacchè “è destinata ad incidere a vantaggio di una delle due parti del giudizio pendente” e si pone, altresì, in contrasto con “il principio del giusto processo”

Cavallo ha, tuttavia, proposto appello avverso la suddetta ordinanza del TAR Sicilia Palermo chiedendone la riforma e sostenendo la legittimità costituzionale della novella legislativa alla stessa favorevole.

Morselli, sempre con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, si è costituita in giudizio, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto dell’appello.

Il CGA - Presidente e Relatore dott.ssa Rosanna De Nictolis – ha dichiarato inammissibile l’appello affermando la non appellabilità delle ordinanze di sospensione del processo per pregiudiziale costituzionale.

Cavallo è anche stata condannata a pagare a Romina Morselli e all’Ufficio Elettorale, le spese legali liquidate in 4 mila euro oltre accessori.

Morselli rimane, pertanto, nella carica di Consigliere Comunale di Gela nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale.



