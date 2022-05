Attualita 313

Finanziato Gal Terre del Nisseno, il progetto di potenziamento dei percorsi turistici-culturali e naturalistici

Il progetto, redatto dai tecnici della Direzione II del Comune di Caltanissetta prevede vari interventi

Redazione

06 Maggio 2022 22:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/finanziato-gal-terre-del-nisseno-il-progetto-di-potenziamento-dei-percorsi-turistici-culturali-e-naturalistici Copia Link Condividi Notizia

Finanziato dal GAL Terre del Nisseno il Progetto di potenziamento dei percorsi turistici-culturali e naturalistici nell'ambito della Misura 7.5 e la realizzazione di un Centro culturale ed espositivo sullo ‘Stile di vita Mediterraneo” per un importo di circa € 140.000,00. Importante passo in avanti per il progetto del “Parco mondiale sullo stile di vita mediterraneo”. Venerdì 6 maggio 2022 ho sottoscritto, presso la sede del GAL Terre del Nisseno il Decreto di finanziamento per il progetto presentato al GAL Terre del Nisseno nell’ambito della sottomisura 7.5 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Siciliana.

Il progetto, redatto dai tecnici della Direzione II del Comune di Caltanissetta prevede vari interventi. Al più presto partiranno le opere, per la realizzazione dei percorsi lungo il territorio del comune di Caltanissetta che mirano alla valorizzazione dei siti di interesse culturale, naturalistico e storico, nonché nella realizzazione del Centro culturale ed espositivo sullo ‘Stile di vita Mediterraneo, attraverso la riqualificazione dei locali proprietà del Comune di Caltanissetta siti in Corso Umberto ai civici 231, 233 e 235, continuando così a rigenerare quella parte di centro storico su cui stiamo lavorando tantissimo.

Gli obiettivi specifici del progetto costituiscono un insieme coerente che moltiplica l’efficacia di ciascuno di essi, facilitando la crescita dei flussi turistici. I luoghi di interesse individuati sono molteplici e abbracceranno quasi la totalità del territorio della città di Caltanissetta. Si realizzerà la segnaletica di direzione turistica: della ‘Via dei frati’; della ‘Santi e Devozione dei Nisseni’; del ‘Paesaggio di mezzo’ contraddistinto in: Percorso naturalistico-culturale nella Valle dell’Imera; Percorso Colline degli Erei; Via dei Borghi; Via delle Miniere; totem da collocare nei punti di accesso all’abitato di Caltanissetta e segnaletiche turistiche da inserire in varie parti della città. Inoltre si realizzerà un Sito web, con mappa interattiva. L’Amministrazione comunale potrà avviare rapidamente, le procedure per l’inizio dei lavori e quindi offrire ai tanti turisti percorsi strutturati con elementi di pregio e particolare bellezza. Un particolare ringraziamento va all’assessore Giuseppe La Mensa , ai tecnici del comune di Caltanissetta ed al GAL Terre del Nisseno.

Il Sindaco Roberto Gambino



Finanziato dal GAL Terre del Nisseno il Progetto di potenziamento dei percorsi turistici-culturali e naturalistici nell'ambito della Misura 7.5 e la realizzazione di un Centro culturale ed espositivo sullo ?Stile di vita Mediterraneo" per un importo di circa € 140.000,00. Importante passo in avanti per il progetto del "Parco mondiale sullo stile di vita mediterraneo". Venerdì 6 maggio 2022 ho sottoscritto, presso la sede del GAL Terre del Nisseno il Decreto di finanziamento per il progetto presentato al GAL Terre del Nisseno nell'ambito della sottomisura 7.5 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Siciliana. Il progetto, redatto dai tecnici della Direzione II del Comune di Caltanissetta prevede vari interventi. Al più presto partiranno le opere, per la realizzazione dei percorsi lungo il territorio del comune di Caltanissetta che mirano alla valorizzazione dei siti di interesse culturale, naturalistico e storico, nonché nella realizzazione del Centro culturale ed espositivo sullo ?Stile di vita Mediterraneo, attraverso la riqualificazione dei locali proprietà del Comune di Caltanissetta siti in Corso Umberto ai civici 231, 233 e 235, continuando così a rigenerare quella parte di centro storico su cui stiamo lavorando tantissimo. Gli obiettivi specifici del progetto costituiscono un insieme coerente che moltiplica l'efficacia di ciascuno di essi, facilitando la crescita dei flussi turistici. I luoghi di interesse individuati sono molteplici e abbracceranno quasi la totalità del territorio della città di Caltanissetta. Si realizzerà la segnaletica di direzione turistica: della ?Via dei frati'; della ?Santi e Devozione dei Nisseni'; del ?Paesaggio di mezzo' contraddistinto in: Percorso naturalistico-culturale nella Valle dell'Imera; Percorso Colline degli Erei; Via dei Borghi; Via delle Miniere; totem da collocare nei punti di accesso all'abitato di Caltanissetta e segnaletiche turistiche da inserire in varie parti della città. Inoltre si realizzerà un Sito web, con mappa interattiva. L'Amministrazione comunale potrà avviare rapidamente, le procedure per l'inizio dei lavori e quindi offrire ai tanti turisti percorsi strutturati con elementi di pregio e particolare bellezza. Un particolare ringraziamento va all'assessore Giuseppe La Mensa , ai tecnici del comune di Caltanissetta ed al GAL Terre del Nisseno.

Il Sindaco Roberto Gambino

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare