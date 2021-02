Attualita 222

Finanziata a Gela la realizzazione di una pista ciclabile da Macchitella al Lungomare: l'importo è di 720mila euro

Il decreto di finanziamento arriverà nei prossimi giorni insieme ad altri che l'amministrazione comunale attende

Redazione

17 Febbraio 2021 17:31

L’azione 4.6.4 di Agenda Urbana è stata ammessa al finanziamento per un importo pari ad euro 720.000,00. La notizia è arrivata ieri dalla Regione e il progetto finanziato prevede la realizzazione di una pista ciclabile nel tratto che va da Macchitella al Lungomare. Quello delle ultime ore è il provvedimento che precede il decreto di finanziamento, che arriverà nei prossimi giorni insieme ad altri che l'amministrazione comunale attende, dopo aver seguito e monitorato per mesi tutto l'iter.“Abbiamo un lungomare meraviglioso – commenta l'assessore Terenziano Di Stefano - e sono certo che la pista ciclabile che vi creeremo entusiasmerà i tanti concittadini che potranno goderne. Un grande risultato che è stato possibile raggiungere anche perchè, negli ultimi giorni, abbiamo provveduto all’aggiornamento della piattaforma Caronte, snellendo e velocizzando le procedure per l’emissione dei decreti di finanziamento. Abbiamo subito compreso le enormi possibilità che ci si aprivano grazie ad Agenda Urbana, e i fatti ci stanno dando ragione. Ringrazio l’Autorità Urbana, arch. Tonino Collura, che mai si risparmia, il progettista della pista, il RUP e i professionisti del gruppo tecnico di lavoro. Tutti insieme, ognuno nel proprio ambito, hanno reso possibile anche questo importante traguardo”.

“Promesse, progetti, fatti: questo – aggiunge il Sindaco Lucio Greco - stiamo dimostrando essere il nostro modus operandi. Abbiamo promesso alla città che avremmo provato a cambiarle volto e a risolvere le tante criticità che si trascina da decenni, e stiamo lavorando con questo obiettivo. La pista ciclabile è uno dei tanti progetti in cui crediamo e su cui ci siamo soffermati, nell'ottica di quella rinascita green e votata al turismo e all'ambiente di cui da tempo parliamo. Attendiamo, adesso, il decreto di finanziamento per poter proseguire in questo lavoro di restyling del lungomare e consegnare ai cittadini un'area nella quale, in tutta sicurezza, potersi allenare, passeggiare e andare in bicicletta, godendo delle bellezze del nostro territorio e del nostro mare”.



L’azione 4.6.4 di Agenda Urbana è stata ammessa al finanziamento per un importo pari ad euro 720.000,00. La notizia è arrivata ieri dalla Regione e il progetto finanziato prevede la realizzazione di una pista ciclabile nel tratto che va da Macchitella al Lungomare. Quello delle ultime ore è il provvedimento che precede il decreto di finanziamento, che arriverà nei prossimi giorni insieme ad altri che l'amministrazione comunale attende, dopo aver seguito e monitorato per mesi tutto l'iter.“Abbiamo un lungomare meraviglioso – commenta l'assessore Terenziano Di Stefano - e sono certo che la pista ciclabile che vi creeremo entusiasmerà i tanti concittadini che potranno goderne. Un grande risultato che è stato possibile raggiungere anche perchè, negli ultimi giorni, abbiamo provveduto all’aggiornamento della piattaforma Caronte, snellendo e velocizzando le procedure per l’emissione dei decreti di finanziamento. Abbiamo subito compreso le enormi possibilità che ci si aprivano grazie ad Agenda Urbana, e i fatti ci stanno dando ragione. Ringrazio l’Autorità Urbana, arch. Tonino Collura, che mai si risparmia, il progettista della pista, il RUP e i professionisti del gruppo tecnico di lavoro. Tutti insieme, ognuno nel proprio ambito, hanno reso possibile anche questo importante traguardo”.

“Promesse, progetti, fatti: questo – aggiunge il Sindaco Lucio Greco - stiamo dimostrando essere il nostro modus operandi. Abbiamo promesso alla città che avremmo provato a cambiarle volto e a risolvere le tante criticità che si trascina da decenni, e stiamo lavorando con questo obiettivo. La pista ciclabile è uno dei tanti progetti in cui crediamo e su cui ci siamo soffermati, nell'ottica di quella rinascita green e votata al turismo e all'ambiente di cui da tempo parliamo. Attendiamo, adesso, il decreto di finanziamento per poter proseguire in questo lavoro di restyling del lungomare e consegnare ai cittadini un'area nella quale, in tutta sicurezza, potersi allenare, passeggiare e andare in bicicletta, godendo delle bellezze del nostro territorio e del nostro mare”.



News Successiva Crollo del controsoffitto alla scuola "Verga" di Gela, al via lavori di manutenzione in tutto l'istituto

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare