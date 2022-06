Cronaca 175

Finale play-off Palermo, individuato "bagarino" che vendeva biglietti con rincaro del 200%

Al bagarino è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria, per un importo tra i 2.500,00 e i 10.000,00 euro. Multato anche l'avventore

Redazione

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, in occasione della finale di play-off della serie C del campionato di calcio, valevole per la qualificazione in serie B della squadra del Palermo Football Club, hanno scovato, nelle immediate vicinanze dello Stadio "Renzo Barbera", un soggetto mentre svolgeva attività di "bagarinaggio". In particolare, i militari del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria di Palermo, in collaborazione con i militari del Gruppo di Palermo, a poche ore dall’inizio dell'attesissima finale - per la quale era stato registrato il sold out dei biglietti - hanno individuato un cittadino palermitano intento a vendere titoli di accesso "last minute", a prezzo maggiorato, a due giovani palermitani.

Sin dai preliminari accertamenti, è stato disvelato un ulteriore escamotage adottato dal “bagarino” utile a massimizzare i propri guadagni: procedeva a fotocopiare più volte il medesimo biglietto, risultato essere realmente acquistato e intestato a persona terza, vendendolo come “unico” a ignari avventori acquirenti (di cui - allo stato - è sconosciuto il numero complessivo); al momento dell’intervento, ad esempio, era in possesso di n. 3 tre copie del medesimo titolo di accesso, relativo ad un posto in "curva sud".

Nel corso dei successivi controlli di vigilanza fiscale, effettuati “a campione” a ridosso dei tornelli per accedere presso l'impianto sportivo, i finanzieri hanno identificato un tifoso palermitano in possesso di un’ulteriore fotocopia del predetto biglietto di “curva sud”, privo - ovviamente - dell’avvenuta procedura del c.d. “cambio nominativo”. Al bagarino è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria, per un importo tra i 2.500,00 e i 10.000,00 euro; all’avventore, entrato all’interno dello stadio con un titolo di accesso recante altro nominativo, è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria, per un importo tra i 100,00 e i 500,00 euro.





