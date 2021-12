File chilometriche a Gela per effettuare tamponi: il drive-in di Brucazzi aperto anche nei giorni festivi

A Gela boom non solo di contagi ma anche di tamponi. Comune e Asp decidono di lasciare aperto il drive in

Si informa la cittadinanza che, data la nuova emergenza Covid e la necessità per molti cittadini di effettuare i tamponi (rapidi o molecolari), il drive in di contrada Brucazzi rimarrà aperto anche nei giorni festivi dell’1 e del 2 gennaio 2022, con le seguenti modalità: 1 gennaio dalle ore 9 alle ore 12 riservato ai soggetti chiamati da ASP perché positivi o contatti di positivi. 2 gennaio dalle 9 alle 12 riservato ai soggetti chiamati da ASP perché positivi o contatti di positivi e a tutti coloro che hanno necessità di effettuarlo a pagamento. Non saranno ammessi altri soggetti.



