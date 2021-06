Attualita 410

Figc-Lnd Caltanissetta, sostegno alle società di calcio: servizio gratuito fiscale e tributario

L'obiettivo del servizio è quello di offrire un supporto professionale sia nella delicata fase della costituzione societaria che nelle diverse fasi dell’esercizio sociale

Redazione

01 Giugno 2021 12:52

Prosegue senza sosta l’attività di riorganizzazione e pianificazione della FIGC-LND Delegazione Provinciale Caltanissetta in vista della stagione sportiva 2021-22. Ripresa da tempo alacremente l’operatività logistica, con la riapertura degli Uffici della Delegazione dal lunedì al venerdì con i consueti orari di lavoro, senza però poter ricevere il pubblico fino a nuova disposizione. Nel frattempo nell’ottica di poter sostenere le società esistenti e di agevolare la creazione di nuovi sodalizi, il Delegato Provinciale Giorgio Vitale, vara un innovativo, efficace ed utile servizio.

Salvatore Lacagnina, segretario della Delegazione Provinciale, sarà a disposizione delle società per problematiche fiscali e tributarie, nonché per chiarimenti sulla costituzione di nuove associazioni calcistiche. Lacagnina, dottore commercialista e Revisore Legale, è, inoltre, componente della commissione nazionale terzo settore e no-profit dell’UGDCEC (Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili).

L’obiettivo del servizio che sarà messo a disposizione dalla Delegazione Provinciale di Caltanissetta della LND-FIGC alle società sportive ad essa afferenti è di offrire un supporto professionale sia nella delicata fase della costituzione societaria che nelle diverse fasi dell’esercizio sociale, caratterizzate da un susseguirsi di adempimenti che, a causa del continuo aggiornamento della normativa contabile e fiscale, sono soggetti a frequenti cambiamenti. Il vantaggio che ne deriverà per le società sarà la possibilità di confrontarsi e ottenere chiarimenti su tematiche spesso complesse, al fine di definire e pianificare una corretta gestione contabile e fiscale.

Coloro che fossero interessati potranno incontrare il dottore Lacagnina previo appuntamento da concordare telefonando al numero della Delegazione (0934/20689) nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00.Questa è solo la prima di molteplici iniziative che l’energica sezione nissena sta predisponendo per “aiutare” le società ed il territorio, per consolidare ed ampliare il numero dei tesserati.





