Fiera San Michele a Caltanissetta, Aiello (Lega): "Un danno economico farla terminare il venerdì, si prolunghi fino alla domenica"

Il decreto sindacale sta facendo storcere il naso alle organizzazioni sindacali ma anche alla politica

“Con Decreto del Sindaco n.72 del 27/07/2023 è stato stabilito che quest’anno la Fiera merceologica di San Michele durerà soltanto da mercoledì 27 a venerdì 29 Settembre. Decisione che ha escluso il sabato e la domenica, giorni in cui si registra maggiore affluenza e di conseguenza maggiore possibilità di profitti per gli operatori commerciali. Non condivido tale scelta dell’Amministrazione Comunale, che così toglierà la possibilità di far venire a Caltanissetta ulteriori visitatori e creerà un danno economico agli ambulanti. Ieri ho pertanto presentato un’Interrogazione al Sindaco per capire perchè è stato deciso di far smontare gli stands il venerdì. Ho inoltre chiesto di prolungare la durata, è opportuno far svolgere la fiera merceologica anche sabato 30 Settembre e domenica 1 Ottobre” - lo dichiara il Capogruppo della Lega al Comune di Caltanissetta, Oscar Aiello.



