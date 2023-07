Cronaca 444

Fiera di San Michele di Caltanissetta ridotta a tre giornate: l'ira dell'Ascom Sicilia Caltanissetta

La presa di posizione dell'associazione datoriale dopo che la decisione presa dall'amministrazione comunale

Redazione

29 Luglio 2023 14:08 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/fiera-di-san-michele-di-caltanissetta-ridotta-a-tre-giornate-lira-dellascom-sicilia-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Abbiamo appreso dalla stampa che la prossima "Fiera di San Michele," si svolgerà dal 27 al 29 settembre. "Il sindacato ambulanti dell'Ascom Sicilia Caltanissetta non è stata invitata alla riunione che ha portato a questa decisione. Riteniamo che sia fondamentale - dichiara il presidente del sindacato ambulanti Rosario Simone - coinvolgere tutte le parti interessate nella pianificazione di un evento così significativo per la comunità. L'esclusione del sindacato ambulanti dell'Ascom Sicilia Caltanissetta, da tale discussione, impedisce una rappresentazione adeguata degli ambulanti, che sono un elemento essenziale della fiera stessa".

"Esprimo perplessità - ha proseguito Rosario Simone - riguardo alla decisione di concludere la fiera il venerdì, lasciando fuori le giornate di sabato e domenica. Il sabato e la domenica sono tradizionalmente considerati giorni economicamente favorevoli per gli operatori e gli espositori. Queste due giornate sono spesso caratterizzate da una maggiore affluenza di visitatori, consentendo agli ambulanti e agli espositori di aumentare le loro vendite e promuovere le loro attività".

L'eliminazione di sabato e domenica dal programma fiera potrebbe causare un impatto finanziario negativo per gli operatori, che si troverebbero privati dell'opportunità di sfruttare appieno il potenziale economico di quei giorni in un momento economico già difficile per la categoria degli ambulanti, che ha affrontato molte difficoltà a causa di eventi recenti.

"Invito l’amministrazione a prendere in considerazione le nostre preoccupazioni alla decisione di concludere la fiera il venerdì. Siamo convinti - conclude Rosario Simone - che una maggiore partecipazione di tutte le parti interessate e la presenza delle giornate di sabato e domenica contribuirebbero a rendere la fiera un successo ancora maggiore per la comunità e per gli espositori".



Abbiamo appreso dalla stampa che la prossima "Fiera di San Michele," si svolgerà dal 27 al 29 settembre. "Il sindacato ambulanti dell'Ascom Sicilia Caltanissetta non è stata invitata alla riunione che ha portato a questa decisione. Riteniamo che sia fondamentale - dichiara il presidente del sindacato ambulanti Rosario Simone - coinvolgere tutte le parti interessate nella pianificazione di un evento così significativo per la comunità. L'esclusione del sindacato ambulanti dell'Ascom Sicilia Caltanissetta, da tale discussione, impedisce una rappresentazione adeguata degli ambulanti, che sono un elemento essenziale della fiera stessa". "Esprimo perplessità - ha proseguito Rosario Simone - riguardo alla decisione di concludere la fiera il venerdì, lasciando fuori le giornate di sabato e domenica. Il sabato e la domenica sono tradizionalmente considerati giorni economicamente favorevoli per gli operatori e gli espositori. Queste due giornate sono spesso caratterizzate da una maggiore affluenza di visitatori, consentendo agli ambulanti e agli espositori di aumentare le loro vendite e promuovere le loro attività". L'eliminazione di sabato e domenica dal programma fiera potrebbe causare un impatto finanziario negativo per gli operatori, che si troverebbero privati dell'opportunità di sfruttare appieno il potenziale economico di quei giorni in un momento economico già difficile per la categoria degli ambulanti, che ha affrontato molte difficoltà a causa di eventi recenti. "Invito l'amministrazione a prendere in considerazione le nostre preoccupazioni alla decisione di concludere la fiera il venerdì. Siamo convinti - conclude Rosario Simone - che una maggiore partecipazione di tutte le parti interessate e la presenza delle giornate di sabato e domenica contribuirebbero a rendere la fiera un successo ancora maggiore per la comunità e per gli espositori".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare