Premio Fidas "Isabella Sturvi": vince il giornalista gelese Domenico Russello

Il premio, giunto alla sua dodicesima edizione, ha visto la partecipazione del giornalista nella sezione "emergenti"

Redazione

Storie di donatori, storie di chi concretamente ogni giorno salva delle vite umane. Storie raccontate negli articoli del giornalista nonché gelese doc, Domenico Russello, che durante il 60° Congresso Nazionale Fidas che si è svolto a Catania ha ricevuto il prestigioso Premio Giornalistico Fidas “Isabella Sturvi”. Il premio, giunto alla sua dodicesima edizione, ha visto la partecipazione del noto giornalista nella sezione "emergenti". Suoi gli articoli: “Il testimonial può dare concretamente l’esempio” pubblicato da “La Sicilia” il 15 aprile 2021 e “La donazione di sangue si tramanda in famiglia” pubblicato da “La Sicilia” il 28 dicembre 2021.

Articoli che hanno messo in luce l'importanza della donazione del sangue e la necessità di incrementare giorno dopo giorno il nobile gesto del dono. Un riconoscimento meritato per la giovane penna e autore, tra l'altro, della raccolta di racconti dal titolo "C'è sempre il mare" che ha riscosso tanto successo. (Nella foto Domenico Russello tra il Presidente della Fidas Gela, Enzo Emmanuello e il Presidente Nazionale Fidas, Giovanni Musso)



