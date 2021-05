Attualita 321

Fibra ottica a Gela, interi quartieri e scuole ancora scoperti: il Comitato chiede di coprire tutta la città

Alcuni quartieri come Caposoprano, Macchitella, Marchitello, Fondo Iozza e Cantina sociale, ne sono ancora sprovvisti

Redazione

17 Maggio 2021 16:41

I componenti del Comitato per lo Sviluppo della Fibra Ottica chiedono di attenzionare lo sviluppo dell’infrastruttura di telecomunicazione in Fibra Ottica per la città di Gela che in questo momento esclude diversi quartieri oltre la completa assenza sia nella zona industriale che commerciale della città. Difatti, Caposoprano, Macchitella, Marchitello, Fondo Iozza e Cantina sociale sono quartieri che per potenzialità di mercato in considerazione alla clientela business e all’utenza residenziale della “middle class” dovrebbe essere attenzionare da un’azienda che opera sul mercato, per avere un’ottimale remunerazione dell’investimento (maggiori marginalità ed un maggiore mercato di fascia alta).

Inoltre, pensiamo che se il player che effettua i lavori è costituito dagli apporti per il 50% di C.D.P. (Cassa Depositi e Prestiti) e di ENEL per l’altro 50%, a loro volta “campioni nazionali” con azionista di riferimento il Ministero dell'Economia Finanze, questo “player” dovrebbe avere anche degli obiettivi pubblici. La mancanza di attenzione verso la zona industriale rimane un vulnus importante per tutti gli obiettivi di aumento di competitività per i presidi ed i distretti industriali che le varie agende dello sviluppo digitale italiana ed europea si prefissavano. Il Coordinamento non ha intenzione di fare processi, il Coordinamento dello Sviluppo della Fibra Ottica a Gela: vuole un cronoprogramma per la predisposizione della rete in fibra ottica nelle aree. Riconosciamo l’ottimo lavoro effettuato sul recupero di via Di Bartolo che ancora attende la completa valorizzazione, ma pensiamo che Open Fiber debba per prima cosa portare tutte le aziende e le famiglie del territorio di Gela a poter usufruire di un’importante infrastruttura come quella della “Fibra Ottica”.

Il Coordinamento dello Sviluppo della Fibra Ottica a Gela è composto da: Rita Greca (Dirigente Innovazione ed Industria - Conflavoro PMI – Gela & CL Sud), Rocco Pardo (Presidente Confesercenti), Dott. Flavio Di Francesco (A.P.I. del Golfo), Filippo Franzone (Comitato per lo Sviluppo per l’Area Gelese), Dott. Luca Faraci (Presidente Sindacato U.S.B.) Sindacato Confsal, Gioacchino Gradito (Presidente Comitato di Quartiere Macchitella), Salvatore Ciscardi (Presidente di Quartiere Cantina Sociale), Rocco Bucceri (Presidente di Quartiere C.da Costa Zampogna Nord), Dott. Davide Ferrara (Portavoce Comitato Civico Gela Brainstorming), Cristian Duchetta (Presidente C.S. Formamente), Roberto Sola (CNA Gela).



