Fiamme in un'abitazione di Catania: trovato corpo carbonizzato

La vittima non è ancora stata identificata. L'incendio nella zona dell'ospedale Cannizzaro

Redazione

Un corpo carbonizzato è stato trovato da vigili del fuoco di Catania in un'abitazione di viale Angelo Vasta, nella zona dell'ospedale Cannizzaro, dove erano intervenuti per spegnere un incendio. La vittima non è stata ancora identificata. Il rogo ha interessato il primo piano e la mansarda dell'edificio. A dare l'allarme erano stati dei vicini di casa.

Il corpo trovato dai pompieri è completamente carbonizzato e non è stato possibile procedere a un'identificazione ufficiale della vittima, ma si sta cercando un 70enne che abita nello stabile e di cui non si hanno notizie. I vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza la struttura ed eseguendo rilievi per accertare le cause del rogo. Sul posto per le indagini sono presenti i carabinieri del comando provinciale di Catania.

Il corpo carbonizzato scoperto dai vigili del fuoco all'interno dell'appartamento di viale Angelo Vasta a CATANIA - riporta l'Agi - potrebbe essere quello di Saverio Nanni di 70 anni. L'uomo, secondo quanto hanno riferito alcuni vicini di casa, avrebbe tentato di entrare dentro l'appartamento in fiamme, forse per prelevare qualcosa, ma e' rimasto intrappolato.



