Fiamme in azienda nel Milanese, alta e densa colonna di fumo

Fiamme in azienda nel Milanese, alta e densa colonna di fumo

L'invito dell'amministrazione "a chiudere le finestre nell'attesa di avere un quadro più chiaro della situazione"

Redazione

Un incendio si è sviluppato all'Urania Color di Senago, azienda del Milanese specializzata nel settore della zincatura elettrolitica. E' in corso l'intervento dei vigili del fuoco di Milano per spegnere le fiamme. Dall'edificio si è alzata anche una densa e alta colonna di fumo visibile dai comuni limitrofi. L'amministrazione comunale, dal sito ufficiale su facebook, rassicura che "le forze dell'ordine sono sul posto" ma raccomanda: "per precauzione chiudete le finestre, nell'attesa di avere un quadro più chiaro della situazione". (ANSA).



