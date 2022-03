Attualita 319

"Fiabe per Sumy", i racconti di una scrittrice di San Cataldo per i bambini dell'Ucraina

L'idea è nata allo scoppio del conflitto, insieme alle edizioni "Gusto Italiano"

Redazione

E' di Mariella Buono autrice siciliana di San Cataldo, il piccolo volume "Fiabe per Sumy" uscito in questi giorni. Sono narrazioni scritte per solidarietà verso i bambini vittime della guerra in Ucraina, in particolare a Sumy Oblast. L'idea è nata allo scoppio del conflitto, insieme alle edizioni "Gusto Italiano", che sono state coinvolte in prima persona, proprio con l' editore, Andrea Busso, torinese, bloccato sotto le bombe proprio a Sumy.

"Un sentito grazie a quanti acquisteranno questo volume" recita l 'introduzione. " Il gesto, regalerà un doppio sorriso: ai bambini ai quali leggerete le fiabe ed ai bimbi di Sumy, prime vittime della guerra in Ucraina. A loro andranno i proventi delle vendite. Una dedica speciale è indirizzata ad Andrea Busso, il nostro editore, che da 21 giorni resiste sotto le bombe, impossibilitato ad uscire, per i fallimenti dei corridoi umanitari. Aspettiamo con ansia di riabbracciarlo ed intanto cerchiamo di renderci utili."

Oggi, 22 marzo, dopo 6 giorni di un viaggio travagliato all'interno dell'Ucraina e poi tra Polonia, Germania ed Austria, l'editore con la sua piccola famiglia, è rientrato a Torino, ma non dimentica la sua seconda città, dove vive e dove ha costruito il progetto "Gusto Italiano" per la valorizzazione del Made in Italy. "Il piccolo volumetto con illustrazioni di bambini siciliani e torinesi" riferisce proprio l'editore "è in vendita su Amazon, in doppio formato, ebook e paper book (presto disponibile) ed i proventi saranno consegnati ai bambini di Sumy". Un'occasione per parlare dell'inutilità della guerra, della solidarietà della gente e della voglia di pace. L'autrice, per sensibilizzare questo tema, ha in programma diverse presentazioni nelle scuole elementari ed eventi tra le associazioni. Wilma Zanelli



