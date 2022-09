Eventi 249

Festival Lirico dei Teatri di Pietra, alle mura Federiciane di Gela tenori in concerto

L'evento musicale vuole essere un viaggio in musica tra le più celebri pagine della canzone italiana

Redazione

Domani seconda tappa del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2022 presso l'incantevole complesso delle Mura Federiciane. Continuano gli appuntamenti concertistici per questa strabiliante edizione 2022 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra "Il Risveglio" promosso dal Coro Lirico Siciliano che continua senza sosta a riscuotere successi di pubblico e critica. Dopo il sold-out che ha suggellato il trionfo del gala dedicato alle intime e sognanti melodie di Ennio Morricone presso le Mura Timoleontee di Gela, l'ente concertistico propone domani, 6 Settembre, alle ore 21, un viaggio musicale tra opera e canzone nell'incantevole complesso delle Mura Federiciane per coniugare arte, storia e eredità immateriale.

L'evento musicale, promosso dal Comune di Gela in collaborazione con il Lions Club di Gela Ambiente Territorio e Cultura, sarà un omaggio alla Canzone Italiana: le immortali melodie che hanno suggellato la tradizione artistica e culturale del “Bel Paese”. Un viaggio in musica tra le più celebri pagine del ricco e amato repertorio nel Novecento italiano musicale: da Tosti a De Curtis, da Leoncavallo a Bixio. Protagoniste le voci di Antonino Interisano, Alberto Munafò e Federico Parisi, accompagnati da Alistar Sorley.

Una serata che celebrerà il "risveglio" delle arti e delle emozioni nella città greca di Gela dove il fascino della storia e della leggenda si fondono in un abbraccio sempre attuale. Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, riconosciuto come iniziativa di alto rilievo culturale e artistico, si svolge sotto l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e delle più importanti cariche istituzionali italiane e internazionali, il Ministero per I Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, il Patrocinio del Pontificium Consilium de Cultura, della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, della Rai Sicilia, del Comitato Pietro Mascagni, della Fondazione Verona per l'Arena, della Confederazione Italiana Archeologi, di ENIT, di Archeologia Viva, di AIAM, etc.Anche per l'edizione 2022 il Festival Lirico dei Teatri di Pietra ha ottenuto il prestigioso marchio di qualità europeo Effe Label che viene assegnato dall'European Festival Association ai più prestigiosi Festival del panorama artistico e culturale europeo.





