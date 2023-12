Eventi 159

Festival di Sanremo 2024, Amadeus annuncia i 27 big in gara e dichiara: "Questo sarà il mio ultimo anno"

Co-conduttori saranno Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello

Redazione

03 Dicembre 2023 17:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/festival-di-sanremo-2024-amadeus-annuncia-i-27-big-in-gara-e-dichiara-questo-sara-il-mio-ultimo-anno Copia Link Condividi Notizia

Sanremo 2024 scalda i motori. Amadeus ha annunciato i nomi dei 27 big che gareggeranno sul palco dell'Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024, ai quali andranno ad aggiungersi i 3 vincitori di Sanremo Giovani (per un totale di 30 artisti). Tra i cantanti che si esibiranno durante la kermesse grandi ritorni, come Fiorella Mannoia, Mahmood, Emma, Annalisa, Loredana Bertè, Il Volo e i Ricchi e Poveri, ma anche grandi artisti per la prima volta al Festival come Ghali e Alessandra Amoroso. Amadeus ha svelato in anteprima la scenografia dell'Ariston e ha annunciato i nomi dei 27 big che si esibiranno durante il 74esimo Festival di Sanremo. "Sono realmente i miei superospiti, i reali protagonisti del Festival. Non vedo l'ora che sia il 6 febbraio per farli ascoltare a tutti", ha detto il conduttore prima di annunciare tutti i nomi in gara.

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D'Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

Ricchi e Poveri

L'annuncio di Amadeus: "Sarà il mio ultimo Festival"

"Sarà il mio ultimo Sanremo, assolutamente sì, ma sarà una grande festa", ha annunciato Amadeus. Il direttore artistico e conduttore ha aggiunto: "Vorrei tranquillizzare sull'orario, non sarà prolungato perché non avrò i super ospiti. Saranno loro (in cantanti in gara, ndr) i miei super ospiti".

Il commento: "Quest'anno più che mai i miei super ospiti sono in gara"

"Ho ricevuto e ascoltato oltre 400 brani, una quantità enorme di proposte che sottolinea ancora una volta l'appeal del Festival per il mercato discografico", ha anche commentato Amadeus tramite una nota. "La scelta è sempre difficile, ma mi auguro di ripetere i risultati delle ultime edizioni che hanno visto per mesi i brani di Sanremo in testa alle classifiche di ascolto e di vendita. Quest'anno più che mai i miei super ospiti sono in gara! Viva Sanremo". Rispetto allo scorso anno viene quindi ampliato il numero degli Artisti in gara che sale da 22 a 27, un record per Sanremo. In totale, compresi i 3 vincitori di Sanremo Giovani, saranno quindi 30 i Big che si esibiranno nella kermesse all'Ariston a partire dal 6 febbraio 2024. La modifica è stata coerentemente recepita nel Regolamento.

I co-conduttori

Negli scorsi giorni Amadeus, dopo aver anticipato che sarà Marco Mengoni ad accompagnarlo durante la prima serata della kermesse nella doppia veste di super ospite e co-conduttore, ha rivelato anche chi sarà al suo fianco nel corso degli altri appuntamenti: Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e (per la finale) Fiorello.



Sanremo 2024 scalda i motori. Amadeus ha annunciato i nomi dei 27 big che gareggeranno sul palco dell'Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024, ai quali andranno ad aggiungersi i 3 vincitori di Sanremo Giovani (per un totale di 30 artisti). Tra i cantanti che si esibiranno durante la kermesse grandi ritorni, come Fiorella Mannoia, Mahmood, Emma, Annalisa, Loredana Bertè, Il Volo e i Ricchi e Poveri, ma anche grandi artisti per la prima volta al Festival come Ghali e Alessandra Amoroso. Amadeus ha svelato in anteprima la scenografia dell'Ariston e ha annunciato i nomi dei 27 big che si esibiranno durante il 74esimo Festival di Sanremo. "Sono realmente i miei superospiti, i reali protagonisti del Festival. Non vedo l'ora che sia il 6 febbraio per farli ascoltare a tutti", ha detto il conduttore prima di annunciare tutti i nomi in gara. Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D'Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

Ricchi e Poveri L'annuncio di Amadeus: "Sarà il mio ultimo Festival"

"Sarà il mio ultimo Sanremo, assolutamente sì, ma sarà una grande festa", ha annunciato Amadeus. Il direttore artistico e conduttore ha aggiunto: "Vorrei tranquillizzare sull'orario, non sarà prolungato perché non avrò i super ospiti. Saranno loro (in cantanti in gara, ndr) i miei super ospiti". Il commento: "Quest'anno più che mai i miei super ospiti sono in gara"

"Ho ricevuto e ascoltato oltre 400 brani, una quantità enorme di proposte che sottolinea ancora una volta l'appeal del Festival per il mercato discografico", ha anche commentato Amadeus tramite una nota. "La scelta è sempre difficile, ma mi auguro di ripetere i risultati delle ultime edizioni che hanno visto per mesi i brani di Sanremo in testa alle classifiche di ascolto e di vendita. Quest'anno più che mai i miei super ospiti sono in gara! Viva Sanremo". Rispetto allo scorso anno viene quindi ampliato il numero degli Artisti in gara che sale da 22 a 27, un record per Sanremo. In totale, compresi i 3 vincitori di Sanremo Giovani, saranno quindi 30 i Big che si esibiranno nella kermesse all'Ariston a partire dal 6 febbraio 2024. La modifica è stata coerentemente recepita nel Regolamento. I co-conduttori

Negli scorsi giorni Amadeus, dopo aver anticipato che sarà Marco Mengoni ad accompagnarlo durante la prima serata della kermesse nella doppia veste di super ospite e co-conduttore, ha rivelato anche chi sarà al suo fianco nel corso degli altri appuntamenti: Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e (per la finale) Fiorello.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare