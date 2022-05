Sport 143

Festival di primavera, domenica 29 maggio al Tennis Club Caltanissetta

Iniziativa del Rotaract per incentivare la pratica del rugby con borse di studio

Il rugby gioca a... tennis grazie al Rotaract club Caltanissetta. Situazione apparentemente complessa che invece si trasforma in una coinvolgente ed innovativa iniziativa in programma nel capoluogo nisseno, domenica 29 maggio, al Tennis Club Caltanissetta, patrocinata dal Comune di Caltanissetta ed organizzata con il contributo dei club Rotary, Interact, diversi altri club del territorio, molteplici sponsor e la DLF Nissa Rugby: il “Festival di primavera”, è un incontro di beneficenza tra musica e sport, per la realizzazione del sogno dei giovani atleti nisseni di poter entrare a far parte della squadra rugbistica cittadina.

L’organizzazione, si propone di dar vita ad un torneo di tennis accompagnato da dj set e a seguire aperipranzo e concerto di musica pop-internazionale in cui si susseguiranno ben quattro artisti, tra solisti e band: Giovanni Diana, dei Songbirds, i Lamida Duo con Lavinia Lavastro e Alberigo Ferlito, Debora di Pietra e infine i Camitrici Band. Il devoluto sarà destinato alla realizzazione di excellence sport fund, borse di studio per meriti sportivi che permetterà ai ragazzi provenienti da contesti familiari con possibilità economiche limitate di accedere ai programmi sportivi della Nissa Rugby a costo zero.

Stefania Fontazza, eclettica ed energica, presidente del Rotaract Club Caltanissetta, sottolinea: “Il Festival di primavera nasce dal successo del concerto di Natale svoltosi presso la Cattedrale di Caltanissetta, aggiungendo però in questa occasione il valore dello sport alla magia e vitalità della musica. Il Rotaract club di Caltanissetta ha fortemente voluto organizzare questo evento di beneficenza con le altre associazioni di service presenti sul territorio e con i vari sponsor che hanno da subito accolto il nostro progetto. La solida stima che lega il club rotaractiano alla DLF Nissa Rugby ha permesso inoltre di individuare lo scopo dell’attività nella creazione di borse sportive atte ad avvicinare, senza limitazioni economiche, tutti i ragazzi e le ragazze a questo magnifico sport presente e attivo con successo a Caltanissetta. L’organizzazione del festival ha visto in primo piano la collaborazione del Tennis Club di Caltanissetta, il quale si è reso disponibile per promuovere sia un torneo sportivo che i concerti successivi che saranno accompagnati da un aperitivo per far rivivere la nostra cittadina nissena fra divertimento e beneficenza”. Andrea Lo Celso, direttore sportivo della DLF Nissa Rugby, afferma: “Onorati dalla scelta del Rotaract Club di Caltanissetta che opera indefessamente dalla sua fondazione che risale al 1970 e nel progredire degli anni, da sempre protagonista a favore del territorio, con iniziative sempre nuove capaci di confrontarsi con il mutare dei tempi, cogliendone i segni, e con le necessità, sempre in evoluzione. Anche noi con i valori intrinseci alla palla ovale vogliamo operare per migliorare la nostra città. Le nostre attività sportive e sociali, mirano a formare uomini e cittadini attraverso lo sport”.



