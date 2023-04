Attualita 160

Festival del libro, gli studenti del Secondo Circolo Didattico di San Cataldo incontrano lo scrittore Bruno Tognolini

In arte è un "filastrocchiere" di grande talento, i suoi libri continuano a essere pubblicati e richiesti

Redazione

Nella mattinata di venerdì 21 aprile, gli studenti delle classi 4D, 2D, 2E e 3E del Secondo Circolo Didattico di San Cataldo hanno partecipato alla XII edizione del Festival del libro e della lettura a Enna. Hanno avuto l’opportunità di incontrare e apprezzare uno dei numerosi autori di libri per bambini e non solo, Bruno Tognolini. Si tratta di uno scrittore di poesie, romanzi, racconti; ha scritto numerosi testi per programmi televisivi come l’Albero Azzurro e la Melevisione, autore anche di testi teatrali, saggi, media digitali, canzoni e altre narrazioni. Negli anni è stato pluri premiato, due volte premio Andersen.

In arte è un “filastrocchiere” di grande talento, i suoi libri continuano a essere pubblicati e richiesti. È stato un incontro altamente formativo, di grande spessore umano e letterario. Nell’ambito della manifestazione i bambini hanno anche potuto “esplorare” la mostra dal titolo Vietato non sfogliare, a cura del Centro di Documentazione e Ricerca sul Libro Accessibile. Si ringraziano i genitori degli alunni che hanno finanziariamente sostenuto l’iniziativa e i docenti coinvolti nel Progetto della Biblioteca scolastica, Rosario Randazzo, Rosamaria Falcone, Enza Tona, Celeste Maria Grazia, Rita Mammano, Linda Bordino, Rossella Danieli, coordinati dalla responsabile della biblioteca scolastica Eliana Amato.



