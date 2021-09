Eventi 89

Festival Città di Caltanissetta, la manifestazione posticipata al 4 dicembre

Intanto in giuria è stato inserito il direttore di Sanremo Rock Gianni Irrera che sarà accanto al Presidente Beppe Vessicchio

Redazione

23 Settembre 2021 16:11

L’organizzazione del 30° Festival Città di Caltanissetta comunica che la manifestazione è stata spostata a sabato 4 dicembre. Nessun motivo particolare. Ma poiché che quello di quest’anno è il trentesimo, l’organizzazione sta lavorando per portare a Caltanissetta big con la B maiuscola che per il giorno previsto erano impegnati. "Inoltre - si legge nella nota - diamo a chi si sta iscrivendo, 15 giorni in più per preparare la canzone. Chi si iscrive non ha più l’obbligo di inviare lo spartito. Il termine ultimo è il 15 Novembre e giorno 25 Novembre, per gli otto finalisti che dovranno inviare lo spartito. Sarà l’orchestra live la novità. Intanto in giuria è stato inserito il direttore di Sanremo Rock Gianni Irrera che sarà accanto al Presidente Beppe Vessicchio. La manifestazione si svolgerà al teatro Moncada Sabato 4 dicembre 2021.



