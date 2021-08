Eventi 96

"Festival borghi dei tesori", a Butera parte il progetto pilota per promuovere percorsi turistici

L'iniziativa si terrà il 28 e 29 agosto e poi sarà ripetuta il 4 e 5 settembre. Un viaggio tra chiese e arte

13 Agosto 2021 11:37

Con la pagina instagram del Comune di Butera, ufficialmente parte il progetto "festival borghi dei tesori". A darne notizia è l'assessore al Turismo del Comune di Butera, Luigi Puci. Nasce come un progetto pilota volto a lanciare e promuovere percorsi turistici nel nostro territorio, nei weekend di 28-29 agosto e 4-5 settembre. Oggi, con quel poco fruibile che abbiamo, ci lanciamo in questa nuova avventura... tra chiese, con stili e tele artistiche di valore, la Torre arabo-normanna del Castello con l'antiquarium, l'esposizione dei quadri di artisti buteresi, percorsi degustativi, tra orizzontale di vini del nostro territorio, nucatuli, cannoli San Rocco e "a pasta co meli" che si candida come quid in più del Festival. Sperando in una buona affluenza, senza alcun problema con la situazione pandemica, perche gli ingressi saranno contingentati dai volontari , i quali smarcheranno dei coupon con qr code (acquistati sul sito leviedeitesori.com o direttamente all'infopoint in piazza Dante) . Ogni turista avrà una audioguida collegata al coupon acquistato, che racconterà i nostri luoghi e tesori. Un grazie va ai volontari, Marco Leto, Luigi Ficicchia, Leandro Sbirziola, Francesco Barresi, Marco Russo, Giorgia Radduso ( resp. tecnica esterna), preparati dalla fondazione "le vie dei tesori", che stanno facendo un ottimo lavoro. Ci sarebbe tanto da far vedere e tanto da raccontare con lo storytelling, ma è meglio iniziare col certo che non iniziare mai. Oggi cerchiamo di dare visibilità al nostro territorio, puntando su questa occasione del Festival dei borghi a cui hanno aderito oltre 50 comuni siciliani, e contemporaneamente dare uno slancio ai giovani affinché, attraverso i nostri tesori, possano crearsi opportunità di crescita professionale e occupazionale.



