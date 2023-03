Cronaca 1287

Festeggia la guarigione dopo un incidente stradale, durante il ritorno a casa muore

Nel 2019 era rimasto sulla sedia a rotelle ma era riuscito a camminare grazie ad un deambulatore

Stava tornando a casa dopo avere festeggiato la guarigione da un incidente stradale accaduto quattro anni fa ed è morto, insieme allo zio, a seguito di un altro schianto.

Protagonista dell’incredibile tragedia è Andrea Cecca, 28 anni, residente a Crognaleto, in provincia di Teramo. Il 28enne, come riportano diversi media, dal 2019 era costretto su una sedia a rotelle dopo essere rimasto seriamente ferito in un incidente stradale, ma grazie alle cure, alla riabilitazione e a tanta determinazione era riuscito di nuovo a camminare, utilizzando un deambulatore.

Così per festeggiare quest’importante traguardo sabato scorso, 4 marzo, aveva organizzato una gita nella località sciistica di Prati di Tivo, insieme allo zio, Giorgio Bellachioma, 43 anni, e alle rispettive compagne di 27 e 51 anni. Durante il ritorno la giornata di festa si è però trasformata in tragedia: poco prima delle 20.00, la jeep sulla quale viaggiavano è uscita di strada a Pietracamela, lungo la provinciale 43, in corrispondenza di un tornante, ed è precipitata in un dirupo, facendo un volo di 50 metri.

Per Andrea Cecca, seduto sul sedile anteriore, e per lo zio, alla guida della vettura, non c’è stato nulla da fare: sono entrambi morti sul colpo. Le compagne sono state sbalzate fuori in seguito all’urto e si sarebbero salvate aggrappandosi alle reti di protezione dei massi. Ferite non sono in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale sanitario del 118, i soccorritori del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco.



