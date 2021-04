Festa in villa a Pasquetta tra vino, carne e salsiccia: oltre 50 invitati in quarantena

Festa in villa a Pasquetta tra vino, carne e salsiccia: oltre 50 invitati in quarantena

La festa si è svolta in una grande villa con alte mura di recinzione sulle colline del versante nord marsalese

Redazione

10 Aprile 2021 21:18

Una festa con grigliata alla quale, il giorno di Pasquetta, hanno partecipato oltre cinquanta persone ha contribuito a far innalzare il numero dei contagiati Covid (oggi 355) che a Marsala farà scattare, da mezzanotte, la "zona rossa". La festa si è svolta in una grande villa con alte mura di recinzione sulle colline del versante nord marsalese, di proprietà del titolare di un patronato che fornisce assistenza a migliaia di agricoltori e pensionati.

Nei due giorni successivi a Pasquetta, alcuni degli invitati hanno scoperto di avere il Covid-19. E nel frattempo, potrebbero anche avere contagiato altre persone. Tutti i partecipanti alla festa sono attualmente in quarantena. Per non dare nell'occhio, la maggior parte degli invitati ha lasciato l'auto a circa un chilometro di distanza, lungo il margine della strada statale 115 per Trapani. Poi, con altre auto sono stati accompagnati nella villa dove erano stati invitati. (ANSA).



