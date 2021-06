Eventi 272

Festa Europea della Musica, a Caltanissetta il concerto della Giovane Orchestra Sicula

L'appuntamento è per lunedì 21 giugno alle 18 in corso Umberto

Redazione

18 Giugno 2021 09:06

Lunedì grande festa in corso Umberto a Caltanissetta dove verrà celebrata la festa Europea della Musica. Protagonista lo spirito innovativo della Giovane Orchestra Sicula con ospiti di grande spessore. "L'idea di collaborare è la linea che cerco di seguire dal 2013" - spiega il maestro Capizzi - "l'unione fa la forza e fa allegria, la musica deve servire come veicolo di uguaglianza e simbolo di una società sana. Tanti amici hanno accettato il mio invito e coloreremo di musica il centro storico di Caltanissetta." Ospiti del Concerto il polistrumentista Corrado Sillitti, il tenore Alberto Profeta, il soprano Natasa Katia, il Coro Fidelis dell'associazione Nazionale Carabinieri di Palermo, il coro misto incanto. In collaborazione il Liceo Musicale Manzoni-Juvara con la classe di percussioni coordinata dal maestro Mario Frazzetto. Lunedì 21 giugno ore 18.00 corso Umberto Caltanissetta



