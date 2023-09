Attualita 666

Festa di San Michele, a Caltanissetta per due sabati l'isola ecologica mobile spostata da Pian del Lago in altre vie

Lo spostamento si è reso necessario per consentire l'installazione dlle giostre

Redazione

22 Settembre 2023 20:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/festa-di-san-michele-a-caltanissetta-per-due-sabati-lisola-ecologica-mobile-spostata-da-pian-del-lago-in-altre-vie Copia Link Condividi Notizia

Dusty comunica che a Caltanissetta, in occasione della festa patronale di San Michele, nelle giornate di sabato 23 e 30 settembre, la postazione mobile di raccolta (CCR Mobile) non si troverà a Pian del Lago per consentire l’installazione e la fruizione delle giostre, ma sarà collocata in altri luoghi. Nello specifico, domani sabato 23 settembre, l’isola ecologica mobile svolgerà il suo servizio in via Maestri del Lavoro, sabato 30 settembre si troverà invece in via Fasci Siciliani.



Dusty comunica che a Caltanissetta, in occasione della festa patronale di San Michele, nelle giornate di sabato 23 e 30 settembre, la postazione mobile di raccolta (CCR Mobile) non si troverà a Pian del Lago per consentire l'installazione e la fruizione delle giostre, ma sarà collocata in altri luoghi. Nello specifico, domani sabato 23 settembre, l'isola ecologica mobile svolgerà il suo servizio in via Maestri del Lavoro, sabato 30 settembre si troverà invece in via Fasci Siciliani.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare