Festa di compleanno con 45 invitati in un agriturismo: multe per i partecipanti e chiusura del locale

Ieri, i carabinieri hanno sospeso una festa di compleanno in un agriturismo a Santa Flavia, in via Mondello

Redazione

10 Maggio 2021 12:32

Nonostante la zona arancione, in Sicilia c'è tanta voglia di tornare alla normalità e festeggiare, in barba a tutte le misure anti-Covid. Nel week-end, i carabinieri hanno scoperto e fermato la festa di un compleanno.Oltre al rischio di diffusione del Covid, i partecipanti sfidano le forze dell'ordine e i locali, ormai al collasso, rischiano aprendo nonostante i divieti. Ieri, i carabinieri hanno sospeso una festa di compleanno in un agriturismo a Santa Flavia, in via Mondello, alla quale partecipavano 45 persone: 28 adulti e 17 minori. I festeggiamenti sono stati interrotti e per gli adulti sono scattate le multe. Per il locale è stata disposta la chiusura temporanea come imposto dalle norme per fronteggiare la diffusione del Covid.



