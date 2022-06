Cronaca 401

Festa della Repubblica: a Caltanissetta gli studenti con il tricolore e i principi fondamentali della Costituzione

Tanti applausi per le Forze Armate che, preceduti dalla Fanfara dei Bersaglieri, dalla Bandiera italiana dai Gonfaloni dei Comuni e dai Labari delle Associazioni combattentistiche

Redazione

Grande festa a Caltanissetta in occasione del 76° anniversario della Festa della Repubblica. Dopo due anni di fermo, infatti, la cerimonia pubblica ha richiamato un gran numero di cittadini che hanno piacevolmente assistito ai festeggiamenti in programma. Dalla prima mattinata, sulle note della Fanfara dei Bersaglieri, gli alunni di numerosi istituti scolastici di diverso ordine e grado del Capoluogo hanno colorato Corso Umberto e Viale Regina Margherita, con il tricolore italiano e con i cartelloni riportanti i dodici principi fondamentali della Carta Costituzionale.

A seguire sullo sfondo del Monumento dei Caduti di Viale Regina Margherita, alla presenza delle massime Autorità religiose, civili e militari e dei Sindaci della provincia si è svolta la cerimonia istituzionale con la deposizione della corona di alloro nel corso della quale il Prefetto ha inteso rivolgere un breve saluto alla cittadinanza. In occasione della ricorrenza, peraltro, tra grande commozione, sono state consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a otto membri della comunità nissena che con le loro azioni e grande spirito di servizio e senso del dovere si sono contraddistinti in diversi settori e ambiti.

A loro il Prefetto ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento per lo zelo con cui i sono prodigati per il perseguimento del bene comune. Tanti applausi, infine, per le Forze Armate che, preceduti dalla Fanfara dei Bersaglieri, dalla Bandiera italiana dai Gonfaloni dei Comuni e dai Labari delle Associazioni combattentistiche, hanno marciato lungo i Viale Regina Margherita sfilando innanzi alle Autorità circondate dalle Auto di servizio di tutte le Forze Armate, dei volontari e della Polizia locale che, quotidianamente rendono con impegno e sacrificio il loro servizio in favore della comunità.



