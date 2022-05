Cronaca 697

Festa della repubblica, a Caltanissetta saranno consegnate le onorificenze: quattro medici del Sant'Elia diventano cavalieri

Alle 9.30 il corteo ripartirà dal Palazzo del Governo con a seguito le Autorità civili e militari, per raggiungere il Monumento dei Caduti

Redazione

Nella mattinata di giovedì 2 giugno, alla presenza del Prefetto di Caltanissetta e delle massime Autorità civili, militari e religiose, si terrà la cerimonia istituzionale per celebrare la ricorrenza del 76° anniversario della Festa della Repubblica. I festeggiamenti avranno inizio alle ore 9.15, con partenza della Fanfara dei Bersaglieri dalla centralissima piazza Garibaldi verso il Palazzo del Governo. Lungo il tragitto la Fanfara sarà seguita dagli studenti degli Istituti scolastici: Dir. Did “L. Sciascia”, I.C. “Don Milani”, I.C. “A. Caponnetto”, I.C. “Vittorio Veneto”, I.C. “M. Luther King”, I.C. “Lombardo Radice” che sfileranno portando il Tricolore, accompagnato dai cartelloni realizzati dagli studenti e riportanti i principi fondamentali della Costituzione.

Alle 9.30 il corteo ripartirà dal Palazzo del Governo con a seguito le Autorità civili e militari, per raggiungere il Monumento dei Caduti dove, dopo il rituale dell’alza bandiera accompagnato dall’Inno di Mameli eseguito dalla Fanfara dei Bersaglieri e cantato dal coro dell’I.S.S. “Manzoni-Juvara”, il Prefetto, unitamente al Sindaco di Caltanissetta e al Comandante Provinciale dei Carabinieri, deporrà una corona di alloro in ricordo dei caduti e darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. In occasione della ricorrenza, presso il Monumento dei Caduti, si procederà alla consegna delle onorificenze ai nuovi Ufficiali e Cavalieri dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana. In particolare le distinzioni onorifiche saranno consegnate a:

1) Dott.ssa Antonia PACE, dipendente dell’Avvocatura dello Stato – Ufficiale;

2) Dott. Alfonso AVERNA, medico in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Elia, – Cavaliere;

3) Sig.ra Vincenza D’ANGELI, insegnante in pensione – Cavaliere;

4) Dott. Rita Maria D’IPPOLITO, medico in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Elia – Cavaliere;

5) Prof.ssa Fiorella Luigia FALCI, Professoressa e giornalista – Cavaliere;

6) Dott. Michele MANGIONE, medico in servizio presso l’Ospedale di Caltanissetta – Cavaliere;

7) Dott. Giovanni MAZZOLA, medico in servizio presso l’Ospedale di Caltanissetta e direttore del reparto di Malattie Infettive – Cavaliere;

8) Magg. Fabio Pasquariello, è stato Comandante del Nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta – Cavaliere;

9) Sig. Giuseppe PETRANTONI, Vigile del Fuoco in pensione – Cavaliere.

Al termine della cerimonia, lungo il Viale Regina Margherita, si potrà assistere allo sfilamento dei reparti delle Forze Armate, preceduto dal passaggio dei gonfaloni del Libero consorzio comunale e dei Comuni della provincia nonché dai labari delle Associazioni combattentistiche. La cittadinanza è invitata a partecipare.



