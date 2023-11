Eventi 191

Festa della forze armate, i cimeli delle due grandi guerre in mostra a Caltanissetta al Palazzo del Mutilato

L'iniziativa dell'associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra guidata da Andrea Gennuso

Redazione

Tra gli eventi della festa delle Forze Armate vi è anche l’apertura della mostra di cimeli delle due Grandi Guerre Mondiali allestita al Palazzo dei Mutilati di viale Regina Margherita. Nel palazzo vi è la sede provinciale dell’associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra (Anmig) di Caltanissetta presieduta da Andrea Gennuso. Si potrà visitare, dalle ore 10 alle ore 12.

La mostra, oltre ai cimeli e testimonianze dei due conflitti mondiali, mette in visione la documentazione riferita della storia della sezione nissena dell’Anmig. I reperti sono stati messi a disposizione dell’Unione Ufficiali in Congedo di Caltanissetta dall’associazione Marinai d’Italia di San Cataldo, dal gruppo Modellisti Nisseni, dall’Istituto Guardie D’onore del Pantheon e da privati. In particolare da ammirare la ricostruzione della trincea della grande guerra all’ingresso dell’edificio contenente oggestistica varia (molti pezzi originali) compresi simulacri di armi, reticolato, sacchi di sabbia e altri accessori in uso al fronte.

Al primo piano vi sarà una collezione di elmetti originali dei vari eserciti partecipanti a quel conflitto, manichi con elementi dell’equipaggiamento (quasi tutti originali) in dotazione all’esercito italiano e tante altre testimonianze. Al piano terra esposti reperti riferiti alla seconda guerra mondiale una galleria fotografica della Caltanissetta Bombardata.



