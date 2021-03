Salute 276

Festa della donna, la Lilt Caltanissetta invita le donne a prenotare la visita senologica gratuita

LILT Caltanissetta non smette però di ribadire, attraverso iniziative e campagne di sensibilizzazione, che il cancro, se diagnosticato precocemente, può essere sconfitto

01 Marzo 2021 19:31

Dal 6 all’8 marzo LILT Caltanissetta con la partecipazione di “Balconi fioriti & Vicolo fiorito” invita le donne a prenotare la visita gratuita di prevenzione senologica sulle pagine Facebook LILT Caltanissetta, LILT for woman, Balconi Fioriti & Vicolo fiorito, Twitter LILT Caltanissetta, INSTTAGRAM LILT Caltanissetta - AL LINK:https://bit.ly/373SeOR

La prevenzione è l’arma più efficace a nostra disposizione per la lotta al tumore al seno.

Fare prevenzione significa prima di tutto adottare stili di vita salutari, che fortificano il sistema immunitario e riducono il rischio di ammalarsi.

Alle buone abitudini va affiancata la diagnosi precoce che permette di diagnosticare tempestivamente i tumori nel loro stadio iniziale, così da poter curare meglio la malattia alzando le chance di guarigione e abbassando la mortalità.

La pandemia da COVID-19 ha incredibilmente ridimensionato il livello di attenzione nei confronti della pandemia tumori, le cui drammatiche conseguenze le registreremo nei prossimi anni in termini di trattamenti, prognosi, quantità e qualità di vita

LILT Caltanissetta non smette però di ribadire, attraverso iniziative e campagne di sensibilizzazione, che il cancro, se diagnosticato precocemente, può essere sconfitto.

Non ci si deve ammalare e morire di cancro perché si tratta di una malattia crudele ma guaribile in oltre l’80% dei casi se diagnosticato precocemente.





