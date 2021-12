Cronaca 170

Festa con 279 studenti in barba al Covid: multato titolare discoteca a Montelepre

All’interno della discoteca inoltre sono stati rinvenuti circa 20 gr. di sostanza stupefacente, tra marijuana e cocaina

Redazione

20 Dicembre 2021 12:41 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/festa-con-279-studenti-in-barba-al-covid-multato-titolare-discoteca-a-montelepre Copia Link Condividi Notizia

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nei giorni scorsi, nel corso di servizi di controllo volti a verificare il corretto adempimento della normativa sul super green pass, in materia di Covid-19, hanno proceduto ad effettuare un accesso presso un locale, sito a Montelepre, adibito a discoteca in occasione una festa organizzata da alcuni studenti di un noto istituto scolastico della provincia. Le Fiamme Gialle partinicesi all’atto del controllo oltre a rilevare che il titolare del locale risultava sprovvisto della documentazione amministrativa necessaria per poter lecitamente svolgere l’attività di ristoro/discoteca, hanno constatato la presenza all’interno del medesimo di 279 avventori, intenti per lo più a ballare, rilevando che il locale si trovava ad ospitare più persone di quanto concesso dall’art.1.2 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 c.d. “Decreto Capienze”, concernente le disposizioni urgenti emesse dall’Autorità di Governo in materia di spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, discoteche e musei, secondo cui la capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso; il locale, da planimetria, risultava poter ospitare al massimo 250 persone in virtù del citato Decreto, in condizioni di normalità avrebbe potuto ospitare non più di 500 individui.

Pertanto, i Finanzieri hanno proceduto a verbalizzare il titolare della struttura e l’organizzatore dell’evento per la violazione prevista dall’art. 4 comma 1 del L. n. 35/2020, che prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro. Nello stesso contesto si procedeva a verbalizzare e, a segnalare all’ispettorato territoriale del lavoro, all’INPS ed all’INAIL, la presenza di 4 lavoratori in nero su un totale di 4 dipendenti, con conseguente sanzione prevista dall’art. 3 c.3 D.L. n.12 del 2002 e ss.mm.ii., per cui verranno accertate sanzioni amministrative per un importo da € 7.200,00 ad € 43.200,00. All’interno della discoteca inoltre sono stati rinvenuti circa 20 gr. di sostanza stupefacente, tra marijuana e cocaina, gettati a terra da soggetti ignoti alla vista delle unità cinofile del Corpo, in forza alla Compagnia di Punta Raisi. Si è proceduto quindi a far defluire gli avventori ai fini di un controllo capillare del possesso da parte degli stessi del previsto “Super Green Pass” senza rilevare irregolarità. Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza anti covid adottate dall’Autorità Governativa.



I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nei giorni scorsi, nel corso di servizi di controllo volti a verificare il corretto adempimento della normativa sul super green pass, in materia di Covid-19, hanno proceduto ad effettuare un accesso presso un locale, sito a Montelepre, adibito a discoteca in occasione una festa organizzata da alcuni studenti di un noto istituto scolastico della provincia. Le Fiamme Gialle partinicesi all'atto del controllo oltre a rilevare che il titolare del locale risultava sprovvisto della documentazione amministrativa necessaria per poter lecitamente svolgere l'attività di ristoro/discoteca, hanno constatato la presenza all'interno del medesimo di 279 avventori, intenti per lo più a ballare, rilevando che il locale si trovava ad ospitare più persone di quanto concesso dall'art.1.2 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 c.d. "Decreto Capienze", concernente le disposizioni urgenti emesse dall'Autorità di Governo in materia di spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, discoteche e musei, secondo cui la capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso; il locale, da planimetria, risultava poter ospitare al massimo 250 persone in virtù del citato Decreto, in condizioni di normalità avrebbe potuto ospitare non più di 500 individui. Pertanto, i Finanzieri hanno proceduto a verbalizzare il titolare della struttura e l'organizzatore dell'evento per la violazione prevista dall'art. 4 comma 1 del L. n. 35/2020, che prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro. Nello stesso contesto si procedeva a verbalizzare e, a segnalare all'ispettorato territoriale del lavoro, all'INPS ed all'INAIL, la presenza di 4 lavoratori in nero su un totale di 4 dipendenti, con conseguente sanzione prevista dall'art. 3 c.3 D.L. n.12 del 2002 e ss.mm.ii., per cui verranno accertate sanzioni amministrative per un importo da € 7.200,00 ad € 43.200,00. All'interno della discoteca inoltre sono stati rinvenuti circa 20 gr. di sostanza stupefacente, tra marijuana e cocaina, gettati a terra da soggetti ignoti alla vista delle unità cinofile del Corpo, in forza alla Compagnia di Punta Raisi. Si è proceduto quindi a far defluire gli avventori ai fini di un controllo capillare del possesso da parte degli stessi del previsto "Super Green Pass" senza rilevare irregolarità. Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza anti covid adottate dall'Autorità Governativa.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare