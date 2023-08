Cronaca 435

Festa abusiva con mille invitati: sigilli, sequestri e tre persone denunciate

Blitz dei carabinieri, l’evento era stato pubblicizzato sui social ma non aveva le autorizzazioni necessarie

Redazione

21 Agosto 2023 09:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/festa-abusiva-con-mille-invitati-sigilli-sequestri-e-tre-persone-denunciate Copia Link Condividi Notizia

Una festa abusiva con mille persone è stata interrotta dai carabinieri della stazione di Terrasini in una villa. I militari hanno denunciato tre persone per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, trattenimenti danzanti in assenza di licenza e somministrazione non autorizzata di alimenti e bevande. Nel corso dei controlli durante la notte di ferragosto è stata bloccata una festa da ballo in una villa che era stata pubblicizzata sui social e dove era prevista la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche.

Tutto senza l’autorizzazione richiesta alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Il deflusso dei numerosi partecipanti si è svolto con ordine e in sicurezza, gestito dai militari che sono arrivati in soccorso anche dai comuni limitrofi di Cinisi e Carini. La strumentazione di riproduzione e amplificazione sonora è stata sequestrata.



Una festa abusiva con mille persone è stata interrotta dai carabinieri della stazione di Terrasini in una villa. I militari hanno denunciato tre persone per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, trattenimenti danzanti in assenza di licenza e somministrazione non autorizzata di alimenti e bevande. Nel corso dei controlli durante la notte di ferragosto è stata bloccata una festa da ballo in una villa che era stata pubblicizzata sui social e dove era prevista la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche. Tutto senza l'autorizzazione richiesta alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Il deflusso dei numerosi partecipanti si è svolto con ordine e in sicurezza, gestito dai militari che sono arrivati in soccorso anche dai comuni limitrofi di Cinisi e Carini. La strumentazione di riproduzione e amplificazione sonora è stata sequestrata.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare