Attualita 157

Ferrovie, lavori a Villalba sul passaggio a livello: chiusure notturne tra mercoledì e venerdì

La strada interessata dai lavori è la Ss 121. Percorso alternativo sulle strade provinciali Sp 16 e Sp 30

Redazione

29 Novembre 2021 20:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ferrovie-lavori-a-villalba-sul-passaggio-a-livello-chiusure-notturne-tra-mercoledi-e-venerdi Copia Link Condividi Notizia

La strada statale 121 “Catanese” sarà chiusa al traffico dal km 159,800 al km 166,100, a Villalba (CL), nelle notti comprese tra mercoledì 1 e venerdì 3 dicembre, tra le ore 21:30 e le ore 5:30 del mattino successivo. Il provvedimento si rende necessario per consentire ad RFI di eseguire interventi di manutenzione in prossimità del passaggio al livello ubicato in corrispondenza del km 164,750 della statale. Durante gli orari di chiusura, l’itinerario alternativo è costituito dalle strade provinciali sp16 ed sp 30.

Nella sola giornata di venerdì 3 dicembre, in fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 16:00, sarà in vigore il transito a senso unico alternato limitatamente ai 200 metri in prossimità della linea ferroviaria.



La strada statale 121 "Catanese" sarà chiusa al traffico dal km 159,800 al km 166,100, a Villalba (CL), nelle notti comprese tra mercoledì 1 e venerdì 3 dicembre, tra le ore 21:30 e le ore 5:30 del mattino successivo. Il provvedimento si rende necessario per consentire ad RFI di eseguire interventi di manutenzione in prossimità del passaggio al livello ubicato in corrispondenza del km 164,750 della statale. Durante gli orari di chiusura, l'itinerario alternativo è costituito dalle strade provinciali sp16 ed sp 30. Nella sola giornata di venerdì 3 dicembre, in fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 16:00, sarà in vigore il transito a senso unico alternato limitatamente ai 200 metri in prossimità della linea ferroviaria.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare