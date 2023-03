Ferrovie dello Stato assume personale diplomato residente in Sicilia: il bando sta per scadere

Ferrovie dello Stato assume personale diplomato residente in Sicilia: il bando sta per scadere

C'è tempo fino al 3 aprile per presentare la candidatura all'interno del portale nazionale

Redazione

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha pubblicato la ricerca per diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante volto all’acquisizione delle competenze per arrivare alla firma del contratto di lavoro. La società infatti propone ai candidati un contratto di apprendistato professionalizzante. La candidatura va presentata sul sul sito della società di trasporti entro il 3 aprile.

Ecco i requisiti richiesti: età compresa tra i 18 e i 29 anni in relazione alla tipologia contrattuale di inserimento; diploma di scuola superiore quinquennale tra i seguenti indirizzi di studio: Manutenzione e Assistenza Tecnica; Elettronica e Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Trasporti e Logistica, Meccanica, Meccatronica ed Energia; Liceo Scientifico; Liceo Scientifico – opzione scienze applicate; Liceo Scientifico – sezione a indirizzo sportivo. Residenza nella regione Sicilia.



