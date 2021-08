Attualita 272

Ferragosto a Gela, stop ai falò e alle tende in spiaggia. Vietato anche ballare e assembrarsi

Il sindaco di Gela Lucio Greco, ha emesso un'ordinanza con la quale vieta una serie di iniziative

Redazione

11 Agosto 2021 16:16

Per i giorni 13, 14 e 15 agosto 2021 è fatto divieto sulla spiaggia del litorale gelese la detenzione, a qualsiasi titolo, il trasporto e/o l’accatastamento lungo l’arenile, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione di fuochi. Vietata l’accensione di qualsiasi falò e l’installazione di tende da campo, tendaggi e ricoveri provvisori. Divieto categorico anche la vendita, il trasporto e il consumo di bevande alcoliche. Vietato organizzare sulle spiagge del litorale gelese serate danzanti, al chiuso e all’aperto. Eccola la parte più importante dell’ordinanza contingibile ed urgente che il Sindaco Lucio Greco ha emanato poche ore fa per vietare falò, accampamenti, tende e consumazione di bevande alcoliche sulle spiagge in occasione dei giorni clou dell’estate, quelli che ruotano attorno alla vigilia del 15 agosto e alla giornata stessa. L’ordinanza odierna ha l’obiettivo di ribadire, con forza, i divieti già imposti dall’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana che ha stabilito il divieto di “ accensione di qualsiasi fuoco sulla spiaggia”, e quello di “campeggiare o pernottare sulla spiaggia”, e recepisce anche le misure anti - Covid, vietando gli assembramenti in questo momento in cui, sulle spiagge gelesi, tradizionalmente, si registra una forte affluenza di persone, che spesso vi rimangono per più giorni e notti consecutivi.Anche le serate danzanti restano vietate, così come il consumo di bevande alcoliche lungo tutto il litorale, che comporta un serio problema di sicurezza pubblica, schiamazzi notturni e relativa produzione incontrollata di rifiuti, in palese violazione delle norme anti - Covid 19.

“Nei giorni che sanciscono il giro di boa della bella stagione, chiedo ai miei concittadini la massima collaborazione – ha commentato il Sindaco Lucio Greco – affinché questi divieti vengano rispettati. La voglia di leggerezza e di divertimento è legittima, ma è importante, oggi più che mai, divertirsi in tutta sicurezza e rispettando il nostro territorio, il lungomare e le spiagge. Mi rivolgo, soprattutto, ai più giovani: non dovete vivere questi divieti come un fatto negativo e che vi priva delle vostre libertà, al contrario. Sono misure studiate per tutelare la vostra salute. Siate responsabili”.



