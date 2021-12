Cronaca 385

Ferma il furgone sul quale viaggiava e getta un sacco con un cane dentro: denunciato un gelese

Alcuni agenti della polizia stradale di Enna, che si trovavano nei pressi, hanno notato la scena e hanno deciso di intervenire

Redazione

10 Dicembre 2021 12:16

Aveva deciso di abbandonare il proprio cane e aveva studiato come disfarsene senza passare inosservato, ma un 57enne della provincia di Caltanissetta non è riuscito nell'intento. L'uomo, mentre percorreva la strada statale 117 Bis in direzione di Gela, ha fermato il furgone sul quale viaggiava, ha preso un grosso sacco e lo ha lanciato a terra ma il cane che aveva nascosto all'interno è uscito fuori. Alcuni agenti della polizia stradale di Enna, che si trovavano nei pressi, hanno notato la scena e hanno deciso di intervenire.

Il cane, impaurito, ha tentato di riavvicinarsi al proprio padrone, ma il 57enne è ripartito alla guida del mezzo. I poliziotti, però, sono subito intervenuti, hanno fermato il furgone e denunciato il conducente per "maltrattamento di animali" alla competente Autorità Giudiziaria. Sul posto è intervenuta anche una volante del commissariato distaccato di polizia di Gela e i volontari di un'associazione animalista che hanno soccorso il cane.



